Pegula sagt French-Open-Teilnahme ab

Die Tennis-Weltranglistenfünfte Jessica Pegula (USA) hat ihre Teilnahme an den French Open verletzungsbedingt abgesagt. Nach einer nicht näher erläuterten Blessur sei sie nicht ausreichend fit für das am Montag beginnende Majorturnier in Paris, teilte die 30-Jährige vor der Auslosung am Donnerstag mit.

„Ich beginne gerade erst wieder mit dem normalen Training. (…) Wenn ich fünf bis sieben Tage länger Zeit gehabt hätte, wäre ich zu 100 Prozent fit gewesen“, schrieb Pegula auf ihrem Instagram-Account. Seit dem Billie Jean King Cup Mitte April hat die Amerikanerin kein Match mehr bestritten, nun plane sie aber mit einer „vollen Saison auf Rasen“.

Im Vorjahr war Pegula in Roland Garros in der dritten Runde an Elise Mertens (Belgien) gescheitert. Ihr bislang bestes French-Open-Resultat war der Einzug ins Viertelfinale 2022, als sie der späteren Turniersiegerin Iga Swiatek aus Polen unterlag.