French Open: Niemeier in der Quali erfolgreich

Jule Niemeier hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld der French Open in Paris gespielt. Die 24-Jährige setzte sich im Quali-Finale am Donnerstag gegen die Bulgarin Dalma Galfi 6:4, 6:1 durch. Für die Dortmunderin ist es der dritte Start in Roland Garros, nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der ersten Runde ausgeschieden war.

Niemeier ist neben Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Tamara Korpatsch, die fünfte deutsche Spielerin im Hauptfeld. Außerdem hat am Freitag Eva Lys gegen Anastassija Sacharowa aus Russland eine Quali-Chance.

Bei den Männern spielt der Düsseldorfer Henri Squire gegen Andrea Vavassori aus Italien um sein Grand-Slam-Debüt. Bereits über die Weltrangliste qualifiziert sind Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer. Allerdings gab es in der Auslosung wenig Glück für die Deutschen.