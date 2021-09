Tennis: Hurkacz gewinnt ATP-Turnier in Metz

Köln (SID) – Tennisprofi Hubert Hurkacz hat das ATP-Turnier in Metz/Frankreich gewonnen. Der topgesetzte Pole, der für das Halbfinalaus von Peter Gojowczyk gesorgt hatte, setzte sich am Sonntag in der Halle gegen den Spanier Pablo Carreno Busta 7:6 (7:2), 6:3 durch.

Hurkacz hatte am Samstag Gojowczyk (32) mit 4:6, 6:7 (4:7) besiegt, der Münchner verpasste dadurch seine vierte Endspielteilnahme auf der ATP-Tour. Wie zuletzt bei den US Open war Gojowczyk als Qualifikant ins Hauptfeld von Metz eingezogen.