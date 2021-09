WTA: Kontaveit gewinnt Finale in Ostrau

Köln (SID) – Tennisspielerin Anett Kontaveit hat das WTA-Turnier in Ostrau/Tschechien gewonnen. Die Estin setzte sich im Finale am Sonntag gegen Maria Sakkari aus Griechenland 6:2, 7:5 durch. Deutschlands Top-Spielerin Angelique Kerber (33) war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin war am Dienstag an der Schweizerin Jil Teichmann gescheitert (2:6, 3:6). Für Kerber war es der erste Auftritt nach ihrem Achtelfinal-Aus gegen die spätere Finalisten Leylah Fernandez (Kanada) bei den US Open gewesen.