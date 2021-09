Zverev siegt bei Laver Cup – Europa weiter vorn

Köln (SID) – Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Team Europa haben beim Laver Cup die Führung weiter ausgebaut. Der 24-Jährige gewann am Samstag gegen John Isner (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 10:5. Beim Show-Wettkampf in Boston zwischen Europa und dem Rest der Welt liegt der Titelverteidiger jetzt mit 7:1 vorn.

Zuvor hatte Stefanos Tsitsipas (Griechenland) gegen Nick Kyrgios (Australien) 6:3, 6:4 gewonnen. Am zweiten Tag steht noch die Night Session mit einem weiteren Einzel und einem Doppel aus.

Zverev führt die europäische Auswahl zusammen mit US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland) und Tsitsipas an, da die Superstars Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) verletzungsbedingt fehlen und der serbische Branchenprimus Novak Djokovic auf seinen Start verzichtete.

Am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Eurosport) stehen mit drei Einzeln und einem Doppel die letzten Spiele an. Das Turnier hatte am Freitag begonnen, jeden Tag gibt es für die Siege mehr Punkte. Wie schon bei den ersten drei Vergleichen des Einladungsturniers, das im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, liegt auch diesmal die Favoritenrolle klar beim Team Europa unter Captain Björn Borg.

Alle sechs europäischen Spieler sind in den Top 10 der Weltrangliste klassiert. Die von John McEnroe betreute Welt-Auswahl wird von den Kanadiern Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov (ATP-11. und -12.) angeführt.