Tennis-Märchen in Paris: Die Nummer 361 der Welt steht im Viertelfinale

Vor einem Jahr erlebte Lois Boisson ihren sportlichen Tiefpunkt. Jetzt steht sie als erste Französin seit acht Jahren im Viertelfinale der French Open.

Als 2024 das Grand Slam-Turnier von Roland Garros lief, wollte sich die Französin Lois Boisson die Matches nicht einmal im TV anschauen. Ihr war die Lust gründlich vergangen, denn eigentlich hätte sie dort selbst mitspielen sollen. Stattdessen humpelte sie auf Krücken durch die Gegend. Tennis war plötzlich ganz weit weit.

Ein Jahr später nun, als Weltranglisten-361., steht Lois Boisson, 22 Jahre alt, plötzlich im Viertelfinale der French Open. Auch wenn man es nicht mehr hören mag, aber solche Geschichten schreibt tatsächlich nur der Sport.

Lois Boisson mit Sand-Siegesserie 2024

Kurzer Rückblick ins Frühjahr 2024: Lois Boisson gewann auf Sand 19 von 20 Matches bei kleineren ITF-Events und bekam eine Wildcard für ein 125er-Turnier in Saint Melo. Sie erreichte dort das Endspiel, das sie gegen Anna Bondar verlor. In der Weltrangliste stand sie danach so hoch wie noch nie: Platz 152.

Der französische Tennisverband belohnte ihre tollen Leistungen mit einer Wildcard für die French Open 2024. Boissons Traum ging in Erfüllung: Als Fan von Rafael Nadal sieht sie sich als Sandplatzspezialistin und nichts will sie mehr, als endlich beim größten Sandplatzturnier im Stade Roland Garros auf dem Court zu stehen. Sie spielte noch ein Vorbereitungsturnier – und riss sich in der ersten Runde das Kreuzband im linken Knie. Neun Monate fiel sie aus.

Erst im Februar 2025 ist sie auf die Tour zurückgekehrt. Beim Sandplatz-Turnier von Rouen geriet sie unfreiwillig in die Schlagzeilen, weil ihre Gegnerin der ersten Runde, Harriet Dart, sich tatsächlich bei der Stuhlschiedsrichterin über ihren Körpergeruch beschwerte: „Können Sie ihr sagen, dass sie ein Deodorant benutzen soll? Denn sie riecht wirklich schlecht.“

Darts Beschwerde schaffte es in die Wolrd-News aller einschlägigen Websites. Boisson reagierte mit Humor. Sie postete auf Instagram ein Foto von sich auf dem Platz mit einem ins Bild eingefügten Deo einer bekannten Marke in der Hand, markierte das Unternehmen und schrieb: „Brauchen anscheinend eine Zusammenarbeit.“

Danach verlor sie als Titelverteidigerin von Saint Melo in der ersten Runde und rutschte bis auf Platz 513 im Ranking ab. Erst ein Sieg beim ITF-Turnier in Saint-Gaudens brachte ihr das aktuelle Ranking ein. Als Nummer 361 der Welt bekam sie dann erneut eine Wildcard für die French Open – und diese Mal wurde ihr Traum wirklich wahr.

Gleich zu Beginn warf sie mit Elise Mertens (WTA# 24) eine erfahrene Top 50-Spielerin aus dem Turnier. Danach schlug sie Anhelina Kalinia und ihre Landsfrau Elsa Jacquemot. Es folgte der größte Sieg ihrer Karriere: 3:6, 6:4, 6:4 gegen Jessica Pegula, Nummer drei der Damen-Weltrangliste.

Lois Boisson ist damit die am niedrigsten platzierte Spielerin in einem Grand Slam-Viertelfinale seit Kaia Kanepi bei den US Open 2017. Die Estin war damals sogar nur die 418. im WTA-Ranking. Gleichzeitig ist Boisson die erste Französin im Viertelfinale von Roland Garros seit 2017. Damals standen Kristina Mladenovic und Caroline Garcia in der Runde der letzten Acht.

Nicht nur für die Franzosen ist der unerwartete Siegeszug ihrer Landsfrau die Geschichte des Turniers. Boisson selbst nahm die große Überraschung mit einer gewissen Sachlichkeit hin. Natürlich sei das alles „unglaublich“, aber sie hoffe darauf „weitere Matches zu gewinnen“, stellte sich gleich zu Beginn ihrer Pressekonferenz klar.

Lois Boisson: Auf Sand am glücklichsten

Sie hätte durch das Training mit einigen Top 50-Spieler im Vorfeld von Roland Garros das Gefühl bekommen, „das nötige Level zu haben, um solche Gegnerinnen auch zu schlagen“, führte sie weiter aus. Außerdem sei sie auf roter Asche groß geworden und sehe sich schon als Sandplatz-Spezialistin: „Sobald die Sandplatz-Saison beginnt, bin ich am glücklichsten.“

Im Viertelfinale trifft sie nun auf die 18-jährige Mirra Andreeva. „Sie hat eine andere Art von Spiel. Sie variiert viel mehr und sie ist auf beiden Seiten sehr solide. Ich glaube also, dass ich mit vielen schwierigen Ballwechseln rechnen muss. Aber das wird meinen Spielplan wahrscheinlich nicht verändern. Ich werde vielleicht ein paar Details anpassen, aber ich werde mich nicht komplett verändern“, sagte Boisson.

Sie wird also wie gegen Jessica Pegula um jeden Ball kämpfen und von der Grundlinie viel mit Topspin- und Slice-Schlägen variieren. „Wer weiß, was noch drin ist. Vielleicht gewinne ich ja das Turnier“, kündigte Boisson an.