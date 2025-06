tennis MAGAZIN Partner Cup 2025: Rückkehr ins Ländle

Am Mittwoch, 11. Juni 2025, fand zum 17. Mal der tennis MAGAZIN Partner Cup statt – erstmals seit 2019 wieder in Stuttgart im TC Doggenburg.

Nachdem der tennis MAGAZIN Partner Cup in den letzten drei Jahren im LTTC Rot-Weiß Berlin im Rahmen des WTA-Turniers in Berlin ausgetragen wurde, kehrte das Event nach Stuttgart zurück, wo es jahrelang bis 2019 im Rahmen des ATP-Turniers in Stuttgart, den Boss Open, seine Heimat hatte.

Das Wetter hätte kaum besser sein können für den 17. Partner Cup: blauer Himmel und angenehme 22 Grad am Vormittag sorgten für ideale Spielbedingungen. 28 aktive Partner vom tennis MAGAZIN duellierten sich auf den Sandplätzen des TC Doggenburg. Viele weitere Partner vom tennis MAGAZIN verfolgten vom Spielfeldrand die spannenden Matches. Stargast des Events war Ex-Profi Michael Berrer (bestes ATP-Ranking: Platz 42), Turnierbotschafter bei den Boss Open in Stuttgart und ehemaliger Spieler für den TC Doggenburg.

Der Modus vom tennis MAGAZIN Partner Cup

Jedem Spieler wird beim Eintreffen am Spieltag eine Nummer zugewiesen. Die Partien werden anhand der Spielernummer per Zufallsprinzip bestimmt. Jeder Teilnehmer bestreitet drei Doppelmatches á 30 Minuten mit unterschiedlichen Doppelpartnern. Insgesamt wurden sechs Spielrunden ausgetragen. Gewinner ist der Spieler, der alle seine drei Doppel gewinnt und dabei die beste positive Spielbilanz vorweisen kann.

Sieger des 17. tennis MAGAZIN Partner Cups wurde Samuel Kainhofer (Geschäftsführer Badischer Tennisverband). Platz zwei ging an Jörg Hörseljau (Dunlop). Platz drei sicherte sich Oliver Seidenberg von Asics. Besondere Erwähnung: Bernd Vettermann (Happy Tennis Schule) schnappte sich mit 82 Jahren den Rekord des ältesten Teilnehmers in der Geschichte des tennis MAGAZIN Partner Cups.

Als VIP-Gast zu den Boss Open nach Stuttgart

Nach einem aktiven Vormittag mit spannenden Doppeln und sehenswerten Ballwechseln wurden die Teilnehmer am tennis MAGAZIN Partner Cup vom Fahrdienst der Boss Open zum ATP-Turnier geshuttlet. Dort hatten alle die Möglichkeit, als VIP-Gäste das Essen von Starkoch Johann Lafer, der persönlich vor Ort war, und die Getränke zu genießen und die Turniermatches bei den Boss Open, unter anderem mit Taylor Fritz, Ben Shelton und Jan-Lennard Struff, zu genießen.

Ein herzlicher Dank geht an das Team der emotion group rund um CEO Edwin Weindorfer sowie Paulina Strobel und Simon Essel für die perfekte Organisation dieses Events. Ein großes Dankeschön geht auch an den TC Doggenburg für die Bereitstellung der vier Spielplätze und die Gastfreundschaft.

„Erstmals seit 2019 spielten wir unseren Partner Cup wieder in Stuttgart im Rahmen des ATP-Turniers. Der TC Doggenburg bot uns eine tolle Kulisse für den reibungslosen Ablauf für den Turnierablauf. Wir kommen sehr gerne wieder. Der Tag hätte mit dem Traumwetter nicht besser verlaufen können. Die Stimmung war prima, die Organisation von Paulina und Simon von der emotion group war hervorragend. Wir haben wieder viele tolle und ausgeblichene Doppel gesehen. Der Turniermodus, bei dem der Fair-Play-Gedanke im Vordergrund steht, hat sich bewährt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren Partnern im Jahr 2026“, sagte Holger Henopp, Head of Sales beim tennis MAGAZIN und Erfinder des Partner Cups.