Tennis-Nation Nummer 1: Davis Cup-Finals künftig auch in Italien

Italien wird von 2025 bis 2028 die Davis Cup-Finals ausrichten – und zwar in Bologna. Das gab der Tennis-Weltverband ITF im Rahmen der Auslosung für die erste Davis Cup-Runde 2025 bekannt.

Nachdem nun Klarheit darüber herrscht, dass die ATP-Finals fünf weitere Jahre bis einschließlich 2030 in Italien verbleiben werden und vermutlich 2026 von Turin nach Mailand umziehen, wandert das nächste Tennis-Großevent in die Heimat von Jannik Sinner und Co. – die Davis Cup-Finals. Ein nachvollziehbarer Schritt: Tennis boomt in Italien und das italienische Davis Cup-Team gewann 2023 und 2024 die hässlichste Salatschüssel der Welt. Die Davis Cup-Finals werden von 2025 bis 2027 in Bologna ausgerichtet.

Wobei: Davis Cup-Finals heißt die Veranstaltung ab 2025 nicht mehr. Im Zuge einer Format-Umstellung ist nun die Rede von den „Davis Cup Final 8“. Im nächsten Jahr wird es zwei Runden mit Heim- und Auswärtsspielen geben. So wie es früher üblich war in dem Traditions-Team-Wettbewerb. Nach den zwei Runden stehen dann insgesamt acht Mannschaften fest, die bei den „Davis Cup Final 8“ den nächsten Sieger ausspielen werden. Während die ersten beiden Runden jeweils über ein Wochenende mit maximal vier Einzeln und einem Doppel laufen, werden die Begegnungen in der Endrunde wesentlich kürzer sein und maximal nur noch zwei Einzel und ein Doppel umfassen.

Italien automatisch für die „Davis Cup Final 8“ qualifiziert

Italien ist als Ausrichter und Titelverteidiger automatisch für die „Davis Cup Final 8“ qualifiziert. Sieben weitere Teams müssen sich erst noch nach Bologna spielen. Allerdings hat der diesjährige Überraschungsfinalist, die Niederlande, in der ersten Runde ein Freilos. Danach trifft das niederländische Team auf den Sieger der Partie Norwegen gegen Argentinien. Überhaupt gibt es in der ersten Runde, die am ersten Februar-Wochenende 2025 ausgespielt wird, einige spannende Partien. Dänemark empfängt zu Hause Serbien, die Schweiz trifft in der Heimat auf Spanien. Die beiden Gewinner-Nationen treffen dann in 2. Runde (Mitte September 2025) aufeinander.

Deutschland spielt zunächst auswärts gegen Israel. Gegen den krassen Außenseiter und Aufsteiger in die Weltgruppe muss Deutschland gewinnen, soviel steht fest. Der bestplatzierte israelische Einzelspieler ist aktuell Yshai Oliel (ATP-Nr. 487) vor Orel Kimhi (ATP-Nr. 510) und Daniel Cukierman (ATP-Nr. 525). Das Duell dürfte aufgrund des Nahost-Konflikts auf neutralem Boden ausgetragen werden. Sein letztes Heimspiel richtete das israelische Davis Cup-Team auf Zypern aus. „Gegen Israel gehen wir als klarer Favorit in die Qualifikationsrunde. Unser klares Ziel ist es, uns da mit einem Sieg für die nächste Davis-Cup-Runde zu qualifizieren“, sagte Teamchef Michael Kohlmann: „Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt abwarten, wo wir spielen werden.“ Spannender dürfte die zweite Runde für das deutsche Team werden. Dann treffen Kohlmann und seine Jungs nämlich auf den Sieger der Partie Japan gegen Großbritannien.

Die ganz große Tennisparty geht dann im November 2025 in Italien ab. Erst die ATP-Finals in Turin vom 9. bis 16. November 2025, direkt im Anschluss dann die „Davis Cup Final 8“ in Bologna (18. bis 23. November 2025). Soviel großes Tennis gab es in Italien noch nie!

Letztlich ist es dies das Ergebnis eines jahrelangen Aufstiegs als Tennisnation, der 2024 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Italien gewann den Davis Cup, den Billie Jean King-Cup der Damen, stellt mit Jannik Sinner den aktuell besten Spieler auf der ATP-Tour und mit Jasmine Paolini die Aufsteigerin des Jahres auf der WTA-Tour. In den Jahresendranglisten stehen drei Italienerinnen und neun Italiener in den Top 100.