Ex-Kerber-Coach: Torben Beltz wird neuer DTB-Chef-Bundestrainer der Damen

Torben Beltz, der bis zuletzt Angelique Kerber trainierte, übernimmt die sportliche Leitung für den Damenbereich im Deutschen Tennis Bund (DTB). Der 48-Järhige ist der Nachfolger von Barbara Rittner.

Beltz soll vor allem den talentiertesten, deutschen Spielerinnen, die vor dem schwierigen Sprung in den Profibereich stehen, wichtige Unterstützung und neue Impulse bieten. Zudem soll Beltz künftig auch vermehrt bereits gut funktionierende Trainer-Athleten-Beziehungen als Mentor unterstützen.

Auch die Betreuung des Porsche Talent und Porsche Junior Teams fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Seine Aufgaben wird Beltz gemeinsam mit dem bestehenden Team an Bundestrainerinnen angehen, das in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich für den DTB wirkte. Beltz wird aber nicht Teamchef der deutschen Billie Jean King Cup-Mannschaft. Kapitän bleibt weiterhin Ex-Profi Rainer Schüttler.

Beltz mit großer Expertise im Damentennis

„Torben Beltz hat in den vergangenen Jahren auf der WTA Tour herausragende Arbeit geleistet und ist unsere Wunschlösung für diese wichtige Position. Er verfügt über eine große Expertise, hat einen sehr guten Zugang zum Nachwuchs und kann erfolgsversprechende Talente weiterentwickeln. Die Verbindung seiner sportlichen Kompetenz mit seiner positiven motivierenden Art ist eine Kombination, die uns vollumfänglich überzeugt hat“, sagte DTB-Vorstand Veronika Rücker.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin bereit Verantwortung beim DTB zu übernehmen. Ich habe in den vergangenen Jahren als Trainer viele wertvolle Erfahrungen auf der Tour machen dürfen, die ich jetzt gerne gewinnbringend innerhalb des Verbandes weitergeben möchte. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich dazu beitragen, dass Deutschland sich im Damen-Tennis wieder zu einer der Top-Nationen in der Welt entwickelt“, so Beltz.

Beltz kehrte zu Beginn dieser Saison als Trainer zu Kerber zurück und führte sie gemeinsam mit dem Team Deutschland als Kapitän zum erstmaligen Triumph beim United Cup. Mit Kerber, die er schon im Junioren-Bereich betreute, feierte er die größten Erfolge seiner Karriere. 2016 führte der gebürtige Itzehoer sie in Melbourne bei den Australien Open zu ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Im selben Jahr gewann Kerber mit Beltz als Coach an der Seite auch die US Open und stieg zum ersten Mal auf Platz 1 der Weltrangliste auf. Neben der Deutschen betreute Beltz auch internationale Spitzenspielerinnen wie Donna Vekic, Emma Raducanu oder Anett Kontaveit auf der WTA-Tour.