Tennis: Niemeier im Achtelfinale von Lyon

Köln (SID) – Tennisspielerin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Lyon mit viel Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Zwei Wochen nach ihrem Erstrundenaus bei den Australian Open setzte sich die Dortmunderin am Montag in der ersten Runde mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen die Weltranglisten-133. Olga Danilovic aus Serbien durch. In der Runde der letzten 16 trifft Niemeier auf die Kolumbianerin Camilo Osorio.

Niemeier war trotz starker Leistung in Melbourne gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschieden. Im vergangenen Jahr hatte die 23-Jährige das Viertelfinale von Wimbledon erreicht, bei den US Open kam sie unter die letzten 16. Aktuell belegt Niemeier den 71. Platz der Weltrangliste.