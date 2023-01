Davis Cup-Qualifiers in Trier: Alle Infos zum Event

Am 3. und 4. Februar spielt die deutsche Davis Cup-Mannschaft in Trier um die Qualifikation für die Gruppenspiele. Gegner der Truppe ist das Team aus der Schweiz. Hier finden Sie alle Infos zum Turnier: Austragungsort, Spieler & TV-Übertragung.

Wann und wo spielt das deutsche Davis Cup-Team?

Vom 3. bis 4. Februar trifft das Team aus Deutschland auf die Schweiz. Gespielt wird in der ältesten Stadt Deutschlands, Trier. Austragungsort ist die Arena Trier, in der bis zu 8.000 Besucher Platz finden. Gewöhnlich finden in der Arena Basketballspiele oder Konzerte statt.

Am Freitag den 3. Februar startet um 17 Uhr das erste Einzel, im Anschluss wird das zweite Einzel gespielt. Am Samstag, den 4. Februar, findet zuerst das Doppel statt. Im Anschluss werden, soweit noch keine Entscheidung gefallen ist, das 3. und das 4. Einzel gespielt.

3. Februar, Freitag:

Ab 17 Uhr: 1. Einzel

Im Anschluss: 2. Einzel

4. Februar, Samstag:

Ab 13 Uhr: 1. Doppel

Im Anschluss: 3. Einzel

Im Anschluss: 4. Einzel

Davis Cup in Trier: Wer spielt für Deutschland?

Im deutschen Team gab es diesmal einige Umstrukturierungen. Angeführt wird das Team von der deutschen Nummer eins Alexander Zverev. Ebenfalls dabei ist die deutsche Nummer zwei, Oscar Otte. Auf die Unterstützung von Teamplayer Jan-Lennard Struff muss die Mannschaft diesmal verzichten. Der 32-Jährige fällt aufgrund einer Entzündung an der Bizepssehne aus. Für ihn springt Daniel Altmaier ein, der sein Debüt beim Davis Cup feiert. Im Doppel sind Tim Pütz und Andreas Mies nominiert. Aufgrund der Geburt seines Sohnes Theo verzichtete Kevin Krawietz auf die Teilnahme an den Qualifiers.

Alexander Zverev (ATP 13) Oscar Otte (ATP 74) Daniel Altmaier (ATP 91) Tim Pütz (ATP 18 (Doppel)) Andreas Mies (ATP 22 (Doppel))

Wer sind die Gegner aus der Schweiz?

Der Schweizer Teamkapitän Severin Luthi hat folgende Spieler für die Davis Cup-Qualifiers in Trier nominiert:

Mark-Andrea Hüsler (ATP 53)

Dominic Stricker (ATP 118)

Leandro Riedi (ATP 135)

Stan Wawrinka (ATP 127)

Alexander Ritschard (ATP 185)

Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Die Head to Head Bilanz der Deutschen gegen die Schweiz ist eindeutig. Neunmal trafen die beiden Nationen bereits aufeinander. Neunmal setzte sich die deutsche Mannschaft durch, zuletzt 1996.

Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann hatte besonders die Schweizer in der Qualifikation der Australian Open 2023 im Auge. „Die spielen leider, muss ich sagen, ganz gut. Auch wenn sich beide nicht qualifiziert haben, sind sowohl Leandro Riedi als auch Dominic Stricker gefährliche Spieler. An einem guten Tag können sie Top Ten spielen und können für uns wirklich gefährlich werden“, so der Teamchef.

Nachträglich wurde nun auch die ehemalige Nummer drei der Welt, Stan Wawrinka, nominiert. Aktuell steht der 37-Jährige allerdings auf Rang 135 der Weltrangliste.

Wo werden die Davis Cup-Qualifiers übertragen?

Im TV ist die Begegnung Deutschland vs. Schweiz nicht zu sehen. Die Streaming-Anbieter Tennis Channel (4,99 Euro/Monat) und sportbild.de übertragen die Matches aber online.

Davis Cup-Tickets für Trier

Tickets sind auf der Seite reservix.de erhältlich. Es gibt Dauerkarten (für Freitag und Samstag) oder Einzeltickets für die jeweiligen Tage. Dauerkarten sind ab 50 Euro erhältlich. Einzeltickets für freitags und samstags gibt es nur noch in der ersten Kategorie ab 80 Euro.