Djokovic wieder an der Spitze – Zverev auf Platz 14

Köln (SID) – Nach seinem zehnten Titel bei den Australian Open ist Novak Djokovic an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt. Der Serbe führt das Ranking erstmals seit Juni 2022 wieder an. Djokovic (35) verdrängte den Spanier Carlos Alcaraz (19), der in Melbourne verletzt fehlte, auf Rang zwei und baut seinen Rekord aus: Insgesamt in der 374. Woche steht der 22-malige Grand-Slam-Sieger ganz oben.

Alexander Zverev (25) büßte nach seinem Zweitrunden-Aus einen weiteren Platz ein und wird nun auf Rang 14 geführt. Die frühere Nummer zwei aus Hamburg war nach seiner monatelangen Verletzungspause im vergangenen Jahr aus den Top 10 gerutscht. Der Spanier Rafael Nadal (36) verlor im Ranking vier Plätze und ist nun Sechster.

Bei den Frauen behauptete Iga Swiatek (21) aus Polen die Spitze deutlich vor Melbourne-Siegerin Aryna Sabalenka (24), die um drei Plätze kletterte. Neu in den Top Ten ist Australian-Open-Finalistin Jelena Rybakina (23) auf Platz zehn. Die Kasachin hatte 2022 für ihren Triumph in Wimbledon wie auch Djokovic keine Punkte erhalten.