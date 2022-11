Teil 3: So tickt das deutsche Davis Cup-Team

Wie gut versteht sich das deutsche Davis Cup-Team untereinander? Wir haben Tim Pütz, Jan-Lennard Struff, Alexander Zverev, Oscar Otte und Kevin Krawietz gefragt: wer würde am ehesten eine Runde ausgeben? Wer bleibt am längsten in der Kneipe? Und wer ist ein schlechter Verlierer?

Es ist ein ruhiger Samstag, als das deutsche Davis Cup-Team in ihren schwarz-weißen Trainingsanzügen den Konferenzraum im Spielerhotel betritt. Die Jungs sind entspannt, begutachten interessiert das aufgebaute Set und verkabeln sich mit den kleinen Ansteck-Mikrofonen. Dann geht es auch schon los. Jeder Spieler erhält Karten mit den Namen aller Mannschaftskollegen. Sie sollen abstimmen, auf wen die Fragestellung der tennis MAGAZIN-Redaktion am ehesten zutrifft.

Zverev: „Wir haben schon Geheimnisse“

Los geht’s mit der Frage, wer der größte Stimmungsmacher im Team ist. Die Jungs erinnern sich an ihre letzten Davis Cup-Partien. „Du hast nur rumgeschrien“, sagt Otte zu Struff. „Ey, aber Dominik Koepfer war auch richtig laut“, merkt Struff selbst an. Bei der Frage, wer die größte Tratschtante ist, sind sich Zverev & Co. nicht ganz einig. Es gibt wohl jemanden im Team, der auch mal etwas weiterplaudert. Aber klar ist, dass Zverev und Krawietz sich hin und wieder intensiver austauschen. „Wir haben schon Geheimnisse“, grinst Zverev und gibt Krawietz die Faust.

Krawietz: „Wie ich hier rüber komme“

Schnell lernt man die Charakterzüge der Spieler kennen. Pütz redet viel, Zverev scheint spendabel zu sein und Krawietz könnte man die Kategorie der Partyleute einordnen. Der Coburger muss selbst über sich schmunzeln. „Wie ich hier rüber komme. Ich bin faul und bleibe bis zur letzten Runde in der Kneipe. Aber immerhin bin ich ein Stimmungsmacher.“

Otte: „Pass auf, was du sagst“

Bei der letzten Frage des 45-minütigen Gruppengesprächs mit dem Davis Cup-Team sind die Spieler verwundert. Hat sich tatsächlich einer von ihnen mal, mit einem bekannten Deutschrapper angelegt? Otte weiß Bescheid, um wen es sich handelt. Dann packt Krawietz aus: über Instagram gab es bereits eine Diskussion mit „Raf Camora“, dem Lieblingsrapper von Otte. „Pass auf, was du jetzt sagst“, warnt ihn sein Sitznachbar. Was passiert ist, erklärt er im Video.

Hier geht es zu Teil 2 unserer Serie mit dem deutschen Davis Cup-Team.





Übrigens: das deutsche Team ziert das Cover des aktuellen tennis MAGAZINs. Hier lest ihr weiteres über den Termin mit der Mannschaft.