Otte scheitert in Monte Carlo

(SID) – Oscar Otte ist beim ATP Masters in Monte Carlo in der ersten Runde gescheitert. Der 28-jährige Kölner unterlag dem Finnen Emil Ruusuvuori mit 4:6, 3:6. Otte war als Lucky Loser in das Turnier gerutscht, nachdem er in der zweiten Runde der Qualifikation gegen den Spanier Jaume Munar verloren hatte.

Nach seinem Ausscheiden ist Alexander Zverev der letzte verbliebene deutsche Starter im Turnier. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft der 24 Jahre alte Hamburger in der zweiten Runde auf den Argentinier Federico Delbonis.