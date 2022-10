Otte verpasst Achtelfinale in Wien

Köln (SID) – Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Wien das Achtelfinale verpasst. Gegen den Briten Daniel Evans verlor der Kölner, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, am Dienstag in Runde eins mit 4:6, 6:7 (3:7).

Für Otte war es die nächste frühe Niederlage. Vergangene Woche war er auch beim ATP-Turnier in Stockholm in Runde eins gescheitert, zuvor war für den 29-Jährigen in Florenz im Achtelfinale Schluss.

Otte hatte sich im Sommer einer Knie-OP unterziehen müssen und ist noch weit von seiner Top-Form entfernt. Trotz ausbleibender Ergebnisse hat ihn Kapitän Michael Kohlmann für die Davis-Cup-Finals vom 22. bis 27. November im spanischen Malaga nominiert.