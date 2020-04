Tennis und die Entdeckung der Langsamkeit

In der Offensive sollte man nicht versuchen, langsam zu spielen, vielleicht mit Ausnahme des Stopps. Aber ist der Ballwechsel ausgeglichen, ist es durchaus sinnvoll, nicht immer volles Tempo zu geben, sondern auch mal einen Slice einzustreuen oder einen etwas dosierteren Ball mit etwas mehr Spin zu spielen. Gerade Tempowechsel sind etwas, mit denen viele Spieler, vor allem junge Spieler, durchaus Probleme haben. Auch hier sind die Big Three meisterlich unterwegs. Tempo raus mit dem Slice, der Gegner spielt mittelschnell zurück und dann wird angezogen und das Gaspedal voll durchgedrückt. Auch ist es möglich, den Gegner mit langsamen Bällen „einzuschläfern“ und dann plötzlich zum Netz zu stürmen. Hier war „Magier“ Fabrice Santoro der Meister aller Klassen.

Am besten zur Geltung kommen aber langsame Schläge in der Defensive. Denn in der Defensive spielt die Platzabdeckung eine sehr wichtige Rolle. Und je schneller man spielt, desto weniger Zeit hat man, wieder in die optimale Position zu kommen.

Im Video sieht man einerseits, dass nun Federer, Djokovic und Nadal sehr häufig vorkommen, andererseits aber auch, dass Verteidigungsbälle oftmals als Slice oder einfach als hoher, langer, langsamer Ball gespielt werden. Das Hauptziel ist es, im Ballwechsel zu bleiben und wieder eine bessere Position zu erreichen, aus der man offensiv agieren kann.

Fazit

Das moderne Tennis wird immer athletischer und schneller. Mit dauerhaft defensivem Spiel und langsamen Schlägen gewinnt man heutzutage keinen Blumentopf mehr. Allerdings ist bedingungslose Offensive für die meisten Spieler auch nicht sehr sinnvoll. Auf dem Profilevel der ATP-Tour verfügen alle Spieler über einen mehr oder weniger guten Aufschlag und zumeist harte Schläge. Die Spreu vom Weizen trennt sich jedoch einerseits beim Return und andererseits beim Defensivspiel beziehungsweise dem Umschaltspiel zwischen Defensive und Offensive.

Hier sind die Topspieler der letzten Dekade mit Federer, Nadal und Djokovic noch immer einsame Spitze. Viele der jüngeren Spieler hingegen haben gerade in diesen Bereichen Defizite, verteidigen nicht ganz so gut wie die älteren Spitzenspieler und agieren in der Defensive mit zu schnellen Schlägen. Auch Tempowechsel beherrschen die Big Three deutlich besser als die nachfolgenden Generationen. Eine lobende Ausnahme ist hier mit Sicherheit Daniil Medvedev, der sein Spiel sehr gut mixt.

Text: Philipp Heger

Philipp Heger ist staatlich geprüfter Tennislehrer und und DTB-B-Trainer. Derzeit arbeitet er als Trainer beim Ski Club Ettlingen und dem TB Gaggenau. Im Jahr 2019 hat er das Buch „Taktik im Tennis” im Neuer Sportverlag veröffentlicht.