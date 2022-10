Thiem wartet weiter auf erstes Finale seit zwei Jahren

Köln (SID) – Der frühere US-Open-Champion Dominic Thiem (29) hat sein erstes Finale auf der ATP-Tour seit zwei Jahren verpasst. Der Österreicher, der nach Verletzungen und mentalen Problemen um den Anschluss an die Weltspitze kämpft, unterlag beim Hallenturnier im spanischen Gijon im Halbfinale dem topgesetzten Russen Andrej Rublew 4:6, 4:6.

Thiem hatte 2020 beim Grand-Slam-Turnier in New York triumphiert und anschließend auch bei den ATP Finals in London das Endspiel erreicht. Ein halbes Jahr später begann seine Leidenszeit, die ihn in der Weltrangliste weit zurückwarf. Mittlerweile ist die frühere Nummer drei auf dem Weg zurück, am Montag klettert Thiem immerhin wieder unter die besten 135 Spieler im Ranking.