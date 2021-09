Ticketvorverkauf in Bad Homburg gestartet

Am Montag, dem 6. September 2022, startet der Kartenvorverkauf für die Bad Homburg Open 2021. Nach dem Turniersieg von Angelique Kerber in diesem Jahr erwartet die Tennisfans im kommenden Jahr ein umfangreicheres Angebot.

Knapp zehn Wochen ist es mittlerweile her, dass die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber, ihren 13. WTA-Titel in Bad Homburg gewann. Ihr Sieg war überraschend, denn zuvor liefen die Spekulationen über ein mögliches Karriereende der 33-Jährigen auf Hochtouren. Mit ihrer erstklassigen Performance gegen Topspielerinnen wie Amanda Anisimova und Petra Kvitova und ihrem anschließenden Halbfinaleinzug in Wimbledon bewies Kerber aber, dass sie weiterhin zur Weltelite der Damen zählt.

Die Bad Homburg Open gaben Kerber aber nicht nur Selbstbewusstsein für die kommenden Turniere, sondern war auch eine optimale Vorbereitung auf das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen. Eine Woche bevor das einzige Grand Slam-Turnier auf grünem Untergrund in London losging, fand die Premiere im Kurort statt. „Die Bad Homburg Open waren in vielerlei Hinsicht eine perfekte Vorbereitung. Ich habe es genossen, wieder vor Publikum spielen zu dürfen“, erinnert sich Kerber.

Bad Homburg Open 2022 mit Tag der offenen Tür

Im kommenden Jahr findet die zweite Ausgabe der Bad Homburg Open presendet by Engel & Völkers vom 18. bis 25. Juni statt. Wenige Tage später, am 27. Juni, starten dann die Hauptfeldmatches in Wimbledon. Was im nächsten Jahr aber anders werden soll: Das Turnier soll ohne Coronabeschränkungen mit einer Vollbesetzung der Tribünen ausgetragen werden. Ein weiteres Extra soll der „Tag der offenen Tür“ am 18. Juni sein. Am Qualifikationssamstag erhalten alle Tennisinteressierten kostenfreien Zugang zu den Matchcourts 1 und 2 und können Weltklassetennis hautnah erleben.

Um auch die Hauptfeld-Matches live vor Ort verfolgen zu können, hat der Kartenvorverkauf bereits am Montag, dem 6. September, begonnen. Auf der Webseite der Bad Homburg Open können Sie die Tickets ab 35 Euro für das kommende Jahr erwerben.

