Titelverteidiger Rune erneut im Finale von München

Titelverteidiger Holger Rune hat erneut das Endspiel beim ATP-Turnier in München erreicht. Der 19 Jahre alte Däne gewann sein Halbfinale gegen Christopher O’Connell souverän 6:3, 6:2. Der Australier hatte im Achtelfinale Olympiasieger Alexander Zverev aus dem Turnier geworfen.

Rune bekommt es in seinem bereits siebten Finale auf der Profitour am Sonntag entweder mit dem an Position zwei gesetzten Taylor Fritz (USA) oder Botic van de Zandschulp (Niederlande/Nr. 4) zu tun. Der Sieger erhält 85.605 Euro Preisgeld und einen Sportwagen des Turniersponsors.

Fahren dürfte Rune den allerdings nicht. Einen Führerschein besitzt das Ausnahmetalent nicht. „Keine Zeit“, lautete seine Erklärung in München. Das Siegerauto aus dem Vorjahr fährt derzeit sein Vater.

Gegen O’Connell blieb Rune auch in seinem achten Match nacheinander auf der Anlage des MTTC Iphitos ohne Satzverlust. Im vergangenen Jahr hatte er in München seinen ersten Profititel gewonnen, als Nummer sieben der Weltrangliste ist Rune heute längst in der Weltspitze angekommen.