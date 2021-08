Toilettenpause: Diskussionen bei Sieg von Tsitsipas

New York (SID) – Der Weltranglistendritte Stefanos Tsitsipas hat das Erstrundenhighlight bei den US Open gegen den dreimaligen Grand-Slam-Champion Andy Murray nach hartem Kampf für sich entschieden. Der 23 Jahre alte Grieche besiegte den elf Jahre älteren Schotten in 4:49 Stunden 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 – Murray war dabei mit dem Verhalten seines Kontrahenten überhaupt nicht einverstanden.

Nach dem Ausgleich zum 2:2 nach Sätzen nahm Tsitsipas eine rund achtminütige Toilettenpause und erhielt kurz darauf eine Verwarnung vom Schiedsrichter. Murray war erbost. „Ich habe noch nie so lange gebraucht, um auf die Toilette zu gehen“, sagte der Profi, der mit einer künstlichen Hüfte spielt und im Arthur-Ashe-Stadium ein großes Match bot: „Es ist ein verdammter Witz.“

Zuletzt hatte sich schon Alexander Zverev über Tsitsipas beschwert. „Ich mag es mit Tennis zu gewinnen und mit Tennis zu verlieren. Manche Spieler halt nicht“, hatte Zverev nach dem Halbfinale in Cincinnati gesagt, das der deutsche Topspieler für sich entschied. Auch in der Partie war Tsitsipas minutenlang vom Platz verschwunden.