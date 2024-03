Trotz großem Kampf: Koepfer verpasst Halbfinale von Acapulco

Er kämpfte tapfer, zwang den Favoriten zwei Mal in den Tiebreak – verlor am Ende aber doch: Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Acapulco/Mexiko das Halbfinale verpasst. Der 29-Jährige unterlag dem an Nummer zwei gesetzten dänischen Jungstar Holger Rune 6:7 (2:7), 6:7 (0:7) und schied damit als letzter deutscher Tennis-Profi aus.

Nach Siegen gegen Terence Atmane (Frankreich) und Frances Tiafoe (USA) bewies Koepfer auch gegen Rune sein Kämpferherz. Im ersten Durchgang kam er nach 2:5-Rückstand zurück und erzwang die Entscheidung im Tiebreak. Und auch im zweiten Satz lag er mit einem Break hinten, ehe er sich in die Verlängerung rettete. Trotz der knappen Niederlage war die Woche von Acapulco für Koepfer erfolgreich, der Linkshänder wird am Montag nach knapp drei Jahren in die Top 50 der Weltrangliste zurückkehren.