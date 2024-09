Trotz Kopfschmerzen: Dan Evans gewinnt längstes Match der US Open-Geschichte

Neuer Rekord bei den US Open: Dan Evans und Karen Khachanov spielten in der ersten Runde 5:35 Stunden – das längste Match der Turniergeschichte.

Als Dan Evans das längste Match in der Geschichte der US Open gewonnen hatte, wollte er nur noch eines: „Ich möchte ins Bett.“ 5:35 Stunden duellierte sich Evans in der New Yorker Hitze auf Court 6 gegen Karen Khachanov. „Im vierten Satz musste ich nachsehen, in welchem Satz wir eigentlich waren. Ich war mir da nicht mehr sicher“, sagte der Brite. 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4 hieß es am Ende für Evans, der im fünften Satz mit 0:4, 15:40 zurücklag und dann mit letzter Kraftanstrengung ein Comeback startete.

„Ich habe jetzt schlimme Kopfschmerzen, die muss ich schnell loswerden. Ich bin immens stolz. Als Kind wird dir gesagt, bis zum Ende zu kämpfen. Das ist Regel Nummer eins. Ich habe das meine ganze Karriere lang gemacht. Heute hat es sich etwas ausgezahlt“, sagte er. Evans und Khachanov übertrafen die bisherige Bestmarke bei den US Open um neun Minuten. Stefan Edberg und Michael Chang spielten 1992 im Halbfinale 5:26 Stunden und hielten den Rekord somit 32 Jahre.

„Ich habe noch nie fünf Stunden lang an einem ganzen Tag gespielt. Ich trainiere nicht mal zwei Stunden lang. Normalerweise sind es anderthalb Stunden. Ich will das wirklich nicht noch einmal machen. Das ist sicher“, sagte Evans, der in der Weltrangliste auf Platz 184 abgerutscht ist.

Evans entschied sich, Ende Juli statt zur Titelverteidigung in Washington lieber an der Seite von Andy Murray im Doppel bei dessen Karriereende bei Olympia in Paris zu spielen. So fielen Evans 500 Punkte für den Turniersieg in Washington aus dem Vorjahr aus der Wertung. Dass er nun das längste Match in der Geschichte der US Open gewann, war auch ein Lohn für seinen Einsatz.

Die Top 5 der längsten Matches bei den US Open

5:35 Stunden: Dan Evans – Karen Khachanov (Erste Runde 2024)

5:25 Stunden: Stefan Edberg – Michael Chang (Halbfinale 1992)

5:15 Stunden: Carlos Alcaraz – Jannik Sinner (Viertelfinale 2022)

5:09 Stunden: Sargis Sargsian – Nicolas Massu (Zweite Runde 2004)

5:01 Stunden: Ivan Lendl – Boris Becker (Achtelfinale 1992)