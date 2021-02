Über ein Jahr Pause: Federer peilt Comeback im März in Doha an

Frankfurt/Main (SID) – Nach über einjähriger Pause will Tennis-Superstar Roger Federer im März beim ATP-Turnier in Doha sein Comeback geben. Das sagte der 39-Jährige am Dienstag dem Schweizer Radio SRF. Sein bislang letztes Match auf der Tour war die Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic bei den Australian Open im Januar 2020. Anschließend musste er zwei Knieoperationen über sich ergehen lassen.

„Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich. Ich musste unten durch, habe es aber immer mit Freude gemacht“, sagte der Grand-Slam-Rekordchampion.

Eigentlich wollte Federer bereits zu den diesjährigen Australian Open (ab 8. Februar) wieder einsteigen, doch der Termin kam trotz der dreiwöchigen Verschiebung zu früh. Das Turnier in Doha findet vom 8. bis 13. März statt und ist für den Schweizer „ein guter Test“.

Trotz der langen Verletzungspause und seines für einen Hochleistungssportler hohen Alters verfolgt Federer weiter hohe Ziele. „Ich will noch einmal große Siege feiern. Und dafür bin ich bereit, den langen, harten Weg zu gehen“, sagte er. Dabei richtet er alles auf Wimbledon, die Olympischen Spiele in Tokio und die US Open in New York aus.

Zunächst will Federer aber erstmal sehen, wie sein Körper auf die Rückkehr in den Wettkampfmodus reagiert. Er werde nicht „krankhaft versuchen, auf der Tour zu bleiben“, sagte er.