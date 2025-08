US Open: 17-jähriger Justin Engel in der Qualifikation dabei

New York kann kommen für Justin Engel. Der 17-Jährige hat sich die Teilnahme an der Qualifikation für die US Open gesichert.

Grand-Slam-Debüt für Justin Engel. Der 17-Jährige aus Nürnberg (bestes ATP- Ranking: Platz 208) hat sich die Teilnahme an der Qualifikation für die US Open gesichert. Seine Ranglistenposition von Platz 225 zum Stichtag der US Open- Qualifikation reichte aus, um beim Grand Slam-Turnier in New York (Quali-Beginn: 18. August) dabei zu sein. Der Teenager qualifizierte sich als letzter Spieler für die US-Open-Qualifikation.

Justin Engel: Auf den Spuren von Zverev und Kiefer

Engel ist damit der jüngste Deutsche in einer Grand-Slam-Qualifikation seit Alexander Zverev (17 Jahre, vier Monate) bei den US Open 2014. Zverev scheiterte damals in der zweiten Quali-Runde. Neben Zverev und Engel (17 Jahre, zehn Monate) stand aus Deutschland zudem nur noch Nicolas Kiefer im Alter von unter 18 Jahren in einer Grand-Slam-Qualifikation. Kiefer war in Wimbledon 1995 17 Jahre und elf Monate alt, als er in der zweiten Quali-Runde verlor.

Der einzige deutsche Spieler, der im minderjährigen Alter im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, ist Boris Becker. Bei seinem Wimbledon-Debüt im Jahr 1984 war Becker 16 Jahre und sieben Monate alt. Engel, der am 1. Oktober 18 Jahre alt wird, ist im ATP-Ranking der jüngste Spieler unter 18. Auf Platz zwei in dieser Liste folgt ebenfalls ein Deutscher, der Berliner Diego Dedura auf Platz 352.