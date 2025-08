Billie Jean King Cup: Diese Stars spielen beim Finalturnier

Vom 16. bis 21. September 2025 findet in Shenzhen das Finalturnier im Billie Jean King Cup statt. Diese Spielerinnen sind für die Nationen gemeldet.

Die Top-10-Stars Jessica Pegula, Zheng Qinwen, Madison Keys, Jasmine Paolini und Paula Badosa führen eine hochkarätige Spielerinnenriege an, die vom 16. bis 21. September bei den Billie Jean King Cup Finals in Shenzhen antreten wird.

Zheng, die Olympiasiegerin von Paris 2024 im Dameneinzel wird Gastgeber China am Dienstag, dem 16. September, im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Italien anführen. Die Nummer 9 der Welt, Paolini, ist die Spitzenspielerin der Italienerinnen. Auch die erfahrene Sara Errani, mit der Paolini bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille im Damendoppel gewann, gehört zum italienischen Team.

Billie Jean King Cup: Finaldebüt für Ukraine

Elina Svitolina und Marta Kostyuk repräsentieren die Ukraine bei ihrem Debüt im Finale. Ukraine trifft am Mittwoch, dem 17. September, gegen Spanien an. Spaniens Titelkampf wird von Badosa und Jessica Bouzas Maneiro angeführt.

In den Viertelfinalspielen am Donnerstag, dem 18. September, treten vier Teams mit großer Spielstärke gegeneinander an. Im ersten Spiel des Tages trifft die kasachische Mannschaft mit der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina auf ein starkes amerikanisches Team, zu dem Pegula, Keys und die Nummer 11 der Welt, Emma Navarro, gehören.

Unterdessen wurde die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka neben Moyuka Uchijima und Ena Shibahara in die japanische Mannschaft berufen, während Anne Keothavongs britisches Team mit der ehemaligen US-Open-Siegerin Emma Raducanu sowie Katie Boulter und Sonay Kartal in Bestbesetzung antritt.

Turnierdirektorin Conchita Martinez freut sich auf Weltklassefeld

Conchita Martinez, Turnierdirektorin der Billie Jean King Cup Finals, sagte: „Das ist eine unglaubliche Aufstellung von Spielerinnen, und wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, wie sie in Shenzhen alles für ihre Länder geben werden. Dies ist ein wirklich einzigartiger Wettbewerb, und die Stärke der Mannschaftsaufstellungen zeigt, wie sehr die Spielerinnen die Chance schätzen, ihren Ländern zu helfen, Weltmeister zu werden. Die Fans im Stadion und auf der ganzen Welt werden im September eine ganz besondere Woche des Mannschaftstennis erleben, und wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.“

Alle Begegnungen im Finale werden als Best-of-Three-Matches ausgetragen – zwei Einzel, gefolgt von einem Doppel. Alle Matches werden als Best-of-Three-Tiebreak-Sätze gespielt. Die Nationen können bis einen Tag vor Beginn der Veranstaltung bis zu vier Änderungen an ihren Kadern vornehmen.

Die Mannschaftsaufstellungen für das Finale des Billie Jean King Cup in Shenzhen sind wie folgt:

China

Zheng Qinwen

Wang Xinyu

Yuan Yue

Zhang Shuai

Jiang Xinyu

Captain: Liu Feng

Großbritannien

Katie Boulter

Sonay Kartal

Emma Raducanu

Jodie Burrage

Captain: Anne Keothavong

Italien

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Sara Errani

Captain: Tathiana Garbin

Japan

Naomi Osaka

Moyuka Uchijima

Ena Shibahara

Eri Hozumi

Shuko Aoyama

Captain: Ai Sugiyama

Kasachstan

Elena Rybakina

Yulia Putintseva

Zarina Diyas

Zhibek Kulambayeva

Anna Danilina

Captain: Yuriy Schukin

Spanien

Paula Badosa

Jessica Bouzas Maneiro

Cristina Bucsa

Aliona Bolsova

Captain: Carla Suarez Navarro

Ukraine

Elina Svitolina

Marta Kostyuk

Yuliia Starodubtseva

Liudmila Kichenok

Nadiia Kichenok

Captain: Illya Marchenko

USA

Jessica Pegula

Madison Keys

Emma Navarro

Hailey Baptiste

Taylor Townsend

Captain: Lindsay Davenport