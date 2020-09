US Open: Krawietz/Mies im Achtelfinale gescheitert

New York (SID) – Das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) ist bei den US Open in New York im Achtelfinale gescheitert. Die an Nummer sechs gesetzten Sensationssieger der French Open 2019 unterlagen Rohan Bopanna/Denis Shapovalov (Indien/Kanada) mit 6:4, 4:6, 3:6. Im vergangenen Jahr hatten Krawietz/Mies in Flushing Meadows noch das Halbfinale erreicht.

Das deutsche Doppel vergab durch die Niederlage die große Chance, im Turnier weit zu kommen. In ihrer Hälfte des Tableaus wären sie nach dem überraschenden Scheitern der an Nummer eins gesetzten Titelverteidiger Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Kolumbien) die letzte gesetzte Paarung gewesen.