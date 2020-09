US Open: Mitfavoritin Kenin zieht souverän in dritte Runde ein

New York (SID) – Mitfavoritin Sofia Kenin (21) hat sich in der zweiten Runde der US Open keine Blöße gegeben. Einen Tag nach dem überraschenden Aus der topgesetzten Karolina Pliskova (Tschechien) zog die Nummer zwei der Setzliste aus den USA mit einem 6:4, 6:3-Erfolg gegen die Kanadierin Leylah Fernandez in die dritte Runde ein. Dort wartet ein Duell mit Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 27).

Ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 10). Sie unterlag der Bulgarin Zwetana Pironkowa, die nach einer Mutterschaftspause ihr erstes Turnier seit drei Jahren spielt, 5:7, 3:6. Pliskova war an der ungesetzten Französin Caroline Garcia gescheitert.