US-Open-Qualifikation: Justin Engel trifft auf Weltmeister-Sohn

Justin Engel trifft bei seinem Grand-Slam-Debüt bei den US Open in der ersten Quali-Runde auf den Argentinier Roman Andres Burruchaga.

Der 17-jährige Justin Engel gibt bei den US Open sein Grand-Slam-Debüt. Der Nürnberger startet in der Qualifikation in New York. Er rutschte beim Stichtag für die US-Open-Qualifikation als letzter Spieler ins Feld – Platz 225 im ATP-Ranking. „Es war eine totale Erleichterung, als die Acceptance List für die Qualifikation für die US Open rauskam und ich dann gesehen habe, dass ich als letzter Spieler reingerutscht bin“, sagt Engel im Gespräch mit tennis MAGAZIN.

In der ersten Quali-Runde in New York trifft Engel am Dienstag auf den Argentinier Roman Andres Burruchaga, Nummer 117 im ATP-Ranking. Der 23-Jährige ist der Sohn des argentinischen Fußball-Weltmeisters Jorge Burruchaga. Dieser gewann im Jahr 1986 den Titel und erzielte das 3:2-Siegtor im Finale gegen Deutschland. Burruchaga stand bislang erst einmal im Hauptfeld eine Grand-Slam-Turniers – 2024 bei den French Open.

Justin Engel: „Ich mag die große Bühne total”

De US Open sind nun wieder die große Bühne für Engel, der bei den größeren Turnieren bislang stets sein bestes Tennis spielte – so wie beispielsweise beim ATP-Turnier in Stuttgart, wo er das Viertelfinale erreichte. „Man muss es mögen, und ich mag die große Bühne total. Dafür trainiere ich. Das ist der Grund, warum ich mich verbessern möchte. Es ist immer schön, vor vielen Leuten zu spielen und eine gute Show zu zeigen“, sagt Engel.

Neben Engel sind bei den Herren noch Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann in der Qualifikation am Start. Die beiden bestreiten ihr Auftaktmatch bereits am Montag. Bei den Damen sind vier deutsche Spielerinnen in der Qualifikation dabei: Ella Seidel, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel. Das Hauptfeld bei den US Open startet am Sonntag, 24. August.