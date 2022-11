Vater verprügelt Tochter auf Tennisplatz

Derzeit kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Mann ein jüngeres Mädchen auf einem Tennisplatz brutal schlägt und tritt.

Es ist ein Video nicht länger als 30 Sekunden, das aktuell in der Tenniswelt für große Furore sorgt. In den Filmaufnahmen zu sehen ist ein Mann, der auf einem Tennisplatz auf ein junges Mädchen zugeht und sie mehrfach schlägt und tritt. Das Mädchen lässt die Prügel wehrlos über sich ergehen. Als sie auf einer Bank Platz nimmt und ihr Gesicht in den Händen vergräbt, zerrt der Mann an ihrem Jackenkragen, bis sie auf dem Boden liegt. Dann tritt er auf sie ein.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

Mehreren Medienberichten zufolge soll sich dieser Vorfall auf einem Tennisplatz im serbischen Belgrad ereignet haben. Das Mädchen soll eine 14-jährige Tennisspielerin mit chinesischer Staatsbürgerschaft sein, der Mann sei ihr Vater und Coach. Das Video soll angeblich von einem serbischen Tennistrainer aufgenommen worden sein, der Augenzeuge dieser Situation wurde. Er soll das Video an die Polizei weitergeleitet haben.

Spieler melden sich zu Wort

Offenbar sei der Täter von serbischen Behörden festgenommen und für 48 Stunden in Gewahrsam gehalten worden. Laut der britischen Nachrichtenagentur „dailymail“ begründete der Vater sein Handeln damit, dass sein Vorgehen in China akzeptabel sei. Serbische Medien berichteten, dass er behauptete, seine Tochter habe das Training an einem wichtigen Tag verweigert.

Mittlerweile haben sich auch einige Profi-Spielerinnen und Spieler zu Wort gemeldet. Stan Wawrinka postete das Video und schrieb via Twitter: „Das ist grausam!“ Paula Badosa twitterte: „Das ist verrückt!!! Das Schlimmste ist, dass es nicht der einzige Fall in unserem Sport ist. […] Ich habe ein gebrochenes Herz!“ Andy Murrays Mutter, Judy Murray, äußerte sich mit einem Hinweis an die Spielerorganisation ITF: „Schreckliches Beispiel körperlicher Misshandlung durch Eltern im Jugendtennis. Es liegt an Ihnen, sich damit zu befassen, unter welches Leitungsgremium auch immer es fällt.“

Horrific example of parental physical abuse in junior tennis. Over to you to deal with this through whichever governing body he falls under @ITFTennis. 😡 😢 https://t.co/z23iyTPYca — judy murray (@JudyMurray) October 31, 2022