VOICES FOR CHILDREN: Großartige Stimmen und viele Gänsehautmomente

Zum dritten Mal veranstaltete Michael Stich das Charity-Konzert VOICES FOR CHILDREN in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Wenn er ruft, kommen sie alle: Bereits zum dritten Mal konnte Tennislegende und Stifter Michael Stich mit dem von ihm vor fünf Jahren ins Leben gerufenen Charity-Konzert VOICES FOR CHILDREN zahlreiche Stars der Musikszene in die Elbphilharmonie holen. Dieses Mal fanden jedoch nicht nur deutsche, sondern auch internationale Sängerinnen und Sänger den Weg in die Hansestadt.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums seiner nach ihm benannten Stiftung wies Stich zu Beginn des Konzerts in seiner Begrüßung eindringlich darauf hin, dass HIV und Aids trotz großer medizinischer Fortschritte noch immer nicht heilbar und für die betroffenen Kinder und deren Familien, deren Hilfe sich die Michael Stich Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 1994 widmet, eine tägliche Belastung und Herausforderung darstellten. An dieser Stelle galt Stichs Dank nicht nur allen, die ihn und die Arbeit seiner Stiftung seit zum Teil vielen Jahren unterstützen, sondern auch den mehr als 29 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. „Diese Zahl begeistert mich über alle Maße“, so Stich. „Leider wird ihnen häufig viel zu wenig Beachtung und Wertschätzung entgegengebracht. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die sich für andere einsetzen oder sich ehrenamtlich zum Wohle unserer Gesellschaft betätigen.“ Und an die Künstlerinnen und Künstler des Abends gerichtet schwärmte Stich: „Ich bin unglaublich dankbar, dass Ihr heute hier sein, um die gute Sache zu unterstützen. Ich konnte den ganzen Tag über die Proben verfolgen und die waren schon großartig. Jetzt kann ich es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“

SASHA erneut bei VOICES for CHILDREN

Der britische Superstar Calum Scott, der sich gut gelaunt zum Vergnügen des Publikums immer wieder auch in der deutschen Sprache versuchte, ließ mit seinem Eröffnungssong dann auch keinen Zweifel daran, dass es ein Abend mit unzähligen Gänsehautmomenten werden würde. Begleitet nur am Flügel und von den fantastischen Streichern des Kaiser Quartetts, sorgte er gleich zu Beginn mit einer Akustikversion seines Hits „My world“ für einen der zahlreichen emotionalen Höhepunkte. Direkt im Anschluss brachte ISAAK mit seinem Eurovision Song Contest-Beitrag „Always on the run“ den Großen Saal das erste, aber nicht das letzte Mal zum Beben, bevor er dem österreichischen Star Christina Stürmer die Bühne überließ. Die in Hamburg aufgewachsene und jetzt in Ghana lebende Künstlerin Y’akoto schuf mit eigens für diesen Abend arrangierten Versionen von Songs ihres aktuellen Albums eine fast an Performance Art erinnernde Atmosphäre, bevor SASHA, der bereits bei der Premiere von VOICES FOR CHILDREN im Jahr 2019 dabei war, das Publikum nicht nur mit „Good Days“ und „Polaroid“, sondern auch durch seine Qualitäten als Entertainer mitriss.

In dem abwechslungsreichen Programm sorgte Florian Künstler mit nachdenklichen Texten, für die er bekannt ist, für gefühlvolle Momente. Annett Louisan wiederum unterstrich einmal mehr, warum sie die Stimme des deutschsprachigen Chansons ist. Nur mit Pianobegleitung hätte man bei „Die schönsten Wege sind aus Holz“ eine Stecknadel fallen hören können, während die Sängerin mit ihrer glockenhellen Stimme bei „Drück die Eins“ die leicht daherkommende Melodie perfekt mit der charmanten Spitzzüngigkeit der Lyrics verschmolz.

Mehrere Duette in der Elbphilharmonie

Wie in den Jahren zuvor fanden sich zur Überraschung des Publikums auch dieses Mal wieder wunderbare Duette zusammen: So performte Christina Stürmer ihren Hit „Ich hör auf mein Herz“ gemeinsam mit Florian Künstler, während Stefanie Heinzmann und ISAAK das Publikum mit einer kraftvollen Version von Stefanies „All we need is love“ begeisterten.

Bei „Me & Mrs Jones“ schließlich vibrierte der Saal. Die sich im Laufe des Songs immer weiter aufbauende Energie, mit der die außergewöhnlichen Stimmen von Stefanie Heinzmann und Max Mutzke in perfekter Harmonie erstrahlten, elektrisierte das Publikum und riss jeden der mehr als zweitausend Zuschauerinnen und Zuschauer ausnahmslos mit.

Über welch unglaubliche Stimmvolumen er verfügt, bewies einmal mehr Max Mutzke, der von einem Auftritt in New York direkt nach Hamburg gereist war, um zum dritten Mal bei VOICES FOR CHILDREN aufzutreten. Das Publikum wagte kaum zu atmen, als der Ausnahmesänger nur mit Klavierbegleitung die leisen Töne von „Bedingungslos“ intonierte, bevor seine Stimme immer weiter anschwoll und den Großen Saal schließlich komplett bis in den letzten Winkel hinein umfing und das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinriss. Eine Begeisterung, die schließlich mit Calum Scotts Megahit „You are the reason” ihren emotionalen Höhepunkt erreichte.

Als zum großen Finale dieses einzigartigen und facettenreichen Konzertabends die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit dem Publikum „Hallelujah“ von Leonard Cohen anstimmten, gab es wohl niemanden, der nicht berührt und getragen war von der magischen Atmosphäre. Und egal, ob auf oder vor der Bühne – in einem waren sich alle einig: Es war ein unvergesslicher Abend, der allen, die ihn miterleben durften, noch lange in Erinnerung bleiben wird.