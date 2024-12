Ass-Rekorde im Tennis

Die Welt des Tennis bietet zahlreiche Rekorde – beispielsweise in Form von einem Ass. tennis MAGAZIN hat fünf verschiedene Rekorde zum direkt verwandelten Aufschlag zusammengestellt.

Die meisten Asse im Tennis

Den Rekord für die meisten Asse hält John Isner. Der US-Amerikaner war vor allem wegen seiner Körpergröße von 2,08 Meter ein begnadeter Aufschläger. Insgesamt schlug Isner, der seine aktive Laufbahn nach den US Open 2023 beendete, 14.470 Asse in 772 Spielen. Demzufolge verwandelte er durchschnittlich rund 19 Aufschläge pro Partie, ohne dass der Gegner den Ball erreicht hat. Platz zwei in dieser Kategorie hat Ivo Karlovic inne. Der Kroate, der mit 2,11 Meter sogar noch größer als Isner ist, schlug insgesamt 13.728 Asse.

Die meisten Asse in einem Herren-Match

Wenig überraschend hält John Isner auch den Rekord für die meisten Asse in einer Tennispartie. Allerdings haben dazu auch die besonderen Rahmenbedingungen des Matches beigetragen – dem längsten Tennis-Match der Geschichte. Die Rede ist vom Erstrundenspiel 2010 in Wimbledon zwischen John Isner und dem Franzosen Nicolas Mahut, das elf Stunden und fünf Minuten dauerte.

In dieser Partie brachte es Mahut auf 103 Asse. Isner, der das Match schlussendlich gewann, verwandelte sogar 113 Asse. Der vorherige Rekord von 78 Assen, den Ivo Karlovic 2009 beim Davis Cup aufstellte, wurde damit gleich doppelt pulverisiert.

Die meisten Asse in einem Damen-Match

Den Bestwert für die meisten Asse in einer Partie der Damen hat Kristyna Pliskova im Jahr 2016 aufgestellt. Damals brachte sie in ihrer Zweitrundenpartie bei den Australian Open gegen Monica Puig 31 Aufschläge im gegnerischen Feld unter, ohne dass ihre Gegnerin den Ball erreichen konnte. Dadurch löste Pliskova die Deutsche Sabine Lisicki ab, die 2015 27 Asse in einer Partie zustande brachte.

Die meisten Asse in einem Best-of-three-Match

Im Juni dieses Jahres stellte Milos Raonic einen neuen Asse-Rekord auf. Beim 500er-ATP im Londoner Queen’s Club schlug der Kanadier gegen Cameron Norrie 47 Asse bei einer Match Distanz von Best-of-three. Durch diese Leistung übertraf Raonic Ivo Karlovic, der 2015 in Halle über dieselbe Distanz 45 Asse erzielte.

Die meisten Asse in einer Saison

Den Rekord für die meisten Asse in einer Saison hält weder John Isner noch Ivo Karlovic, sondern Goran Ivanisevic. Der Kroate, der bis März 2024 Trainer von Novak Djokovic war, erzielte in der Saison 1996 1477 Asse. Die Statistik wird seit 1991 geführt.