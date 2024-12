Die zehn Tennisspieler mit der höchsten Siegquote

Es gibt viele Faktoren, an denen der Erfolg von Tennisspielern gemessen werden kann, beispielsweise die Siegquote. tennis MAGAZIN hat die zehn Spieler mit der höchsten Siegquote aufgelistet.

Es werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 500 Spiele gewonnen haben.

Novak Djokovic mit bester Quote

Wie so oft führt Novak Djokovic das Ranking an. Der Serbe spielte bislang 1346 Partien, wovon er 1124 Matches gewann. Daraus ergibt sich eine Siegquote von über 83,5%, womit der „Djoker“ in dieser Hinsicht der erfolgreichste Spieler der Geschichte ist. Da Djokovic als einziger Spieler in den Top-10 noch aktiv ist, wird sich seine Siegquote in den kommenden Monaten noch minimal verändern.

Jimmy Connors mit den meisten Match-Siegen

Insgesamt haben fünf Spieler über 1000 Tennis-Matches gewonnen. Diese Kategorie führt Jimmy Connors, der zudem auch die meisten Titel innehat, mit 1274 Siegen an. Nur 23 Partien weniger gewann Roger Federer mit 1251 Erfolgen. Die anderen drei Stars mit über 1000 Siegen sind Novak Djokovic, Rafael Nadal und Ivan Lendl. Alle haben mehr als 80% ihrer Matches gewonnen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roger Federer (@rogerfederer)

Boris Becker in den Top-10

Aus deutscher Sicht steht Boris Becker auf Platz zehn der Spieler mit den besten Siegquoten. Insgesamt gewann er 713 seiner 927 gespielten Partien. Somit kommt er auf eine Siegquote von 76,91%. Alexander Zverev hat als aktuell bester Deutscher 463 Siege in 661 Spielen vorzuweisen, womit er bei einer Siegquote von 70,05% steht.

Die zehn Tennisspieler mit der höchsten Siegquote in der Übersicht