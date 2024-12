Anna Kalinskaya: Cover-Girl im Modemagazin, aber keine Fragen zu Jannik Sinner

Anna Kalinskaya ist eine der WTA-Aufsteigerinnen 2024. Bekannt wurde sie auch durch ihre Liaison zu Jannik Sinner. Beim Interview für die Cover-Story der australischen Ausgabe von Harper’s BAZAAR waren Beziehungsfragen aber verboten.

Anna Kalinskaya hat 2024 einen beeindruckenden Aufstieg auf der WTA-Tour erlebt und nähert sich Stück für Stück der Tennisweltspitze. Ein Schlüssel zu ihrem Erfolg war, sich selbst mehr Mitgefühl entgegenzubringen, verriet sie nun der australischen Ausgabe von Harper’s BAZAAR. Die 26-jährige Russin, die zu Beginn des Jahres auf Platz 77 der WTA-Rangliste stand, beendete die Saison knapp außerhalb der Top 10 und erzielte mehrere bedeutende Siege. Dies führte unter anderem zu einem neuen Vertrag mit einer bekannten Sportmarke.

Anna Kalinskaya: „Sei nett zu dir selbst“

Kalinskaya reflektiert, dass ein längerer verletzungsbedingter Ausfall 2023 ihr half, ihre Leidenschaft für den Tennis-Sport neu zu entdecken. „Es war ein bisschen schockierend, weil es die längste Verletzung war, die ich je hatte“, sagte sie. „Aber gleichzeitig habe ich realisiert, wie sehr ich Tennis vermisst habe und wie viel es mir gibt.“ Diese Erkenntnis half ihr, 2024 mit einer neuen Perspektive zurückzukehren. Sie begann, mehr auf ihren Körper zu hören und sich selbst gegenüber sanfter zu sein. „Das Jahr ist lang, also bleibe ruhig im Kopf, sei nett zu dir selbst und behandle deinen Körper besser“, sagte sie.

Dieser neue Ansatz trug Früchte. Nach einem soliden Auftritt bei den Brisbane International gelang ihr beim Australian Open 2024 ein Überraschungserfolg, als sie erstmals das Viertelfinale erreichte. „Ich war nicht überrascht, dass ich gut gespielt habe, weil ich vom ersten Match an spürte, dass etwas anders war“, sagte Kalinskaya. Es folgte eine starke Leistung in Dubai, wo sie Sloane Stephens und Iga Świątek besiegte und ins Halbfinale einzog. Auch wenn sie gegen Jasmine Paolini verlor, hatte sie ihren Platz in der Top-Gruppe der WTA-Tour etabliert.

Was ihr zusätzliche Bekanntheit verschaffte, war die Beziehung zur Nummer eins der Welt bei den Herren: Jannik Sinner. Die beiden machten ihre Romanze im Mai 2024 öffentlich. Zuletzt allerdings gab es immer wieder Gerüchte, dass sie sich getrennt hätten. Sinner flog Anfang Dezember in geheimer Mission nach Miami, wo Kalinskaya erst Urlaub machte und danach in die Saisonvorbereitung startete. Nach wie vor ist nicht klar, wie nun der tatsächliche Beziehungsstatus der beiden lautet.

Fragen zu Jannik Sinner nicht erlaubt

Das Interview mit Harper’s BAZAAR jedenfalls fand vor dem Besuch Sinners in Miami statt. Und Kalinskaya hatte von dem australischen Modemagazin verlangt, dass ein Interview nur dann zustande kommt, wenn es keine Fragen zu Jannik Sinner geben würde. Daran hielt sich die Zeitschrift und man erfährt nichts Neues zum Stand der Beziehungsdinge.

Grundsätzlich ist Harper’s BAZAAR für solche Themen vielleicht auch nicht die erste Adresse. Denn: In den Stories geht es vor allem um Mode und darum, wie die Protagonistinnen zu dem Thema stehen. Insofern wird auch Kalinskaya der entsprechende Raum dafür gegeben. Klar ist auch, dass , Anna Kalinskaya gewisse Erinnerungen an die Tennis-Ikone Anna Kournikova weckt. Sie hat 413.000 Instagram-Follower und kombiniert ihre Tennisbilder mit Fotos von ihren Reisen. Trotz ihrer Popularität betont sie, wie wichtig es ist, in der Öffentlichkeit authentisch zu bleiben. Kalinskaya hat sich nicht nur im Tennis, sondern auch im Modebereich weiterentwickelt. „Ich mag es, mich schick zu kleiden, besonders wenn ich in Städten wie Paris unterwegs bin. Es inspiriert mich, mehr aus meinem Outfit zu machen“, sagt sie.

Für das kommende Jahr will sie ihre Prioritäten weiterhin auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden legen. „Ich denke, der Schlüssel ist, einige Dinge in meinem Leben zu ändern – nicht das Training, aber meinen Lebensstil etwas anzupassen, um es einfacher und ausgewogener zu gestalten“, erklärt sie. „So kann ich mental und körperlich besser auf dem Platz konkurrieren. Dann kann ich genauso gut sein wie die besten Spielerinnen.“ Spätestens 2025 sollte dann auch klar sein, wie der Beziehungsstatus zwischen ihr und Sinner gelagert ist.