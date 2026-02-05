Warum Alexander Zverev und Caro Daur für Spekulationen sorgen

Die Gerüchte rund um Alexander Zverev und Influencerin Caro Daur wollen nicht enden. Aber was steckt nun wirklich dahinter?

Alexander Zverev braucht man nicht mehr großartig vorstellen. Er ist dreifacher Grand-Slam-Finalist, Olympiasieger und seit Jahren an der Weltspitze vertreten. Zuletzt hat er sich bei den Australian Open 2026 in Melbourne ins Halbfinale gespielt, das er auf tragische Art und Weise gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz verlor. Parallel zu seinen sportlichen Erfolge sorgte aber in den letzten Wochen eine andere Angelegenheit für Schlagzeilen: Caro Daur, eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen, wurde mehrfach in Australien gesehen – und zwar gemeinsam mit Alexander Zverev.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur)

Zverev und Daur: gemeinsam in Australien

Seitdem schießen die wildesten Spekulationen ins Kraut. In vielen Online-Medien kursieren Berichte über Zverev und Daur: Erst wurden sie beim United Cup in Sydney gemeinsam gesehen, als sie nach einem Match zusammen in ein Fahrzeug des Veranstalters einstiegen und das Gelände verließen. Während der Australian Open saß Daur dann auf der Tribüne bei einem Match, in dem Zverev spielte. Dieser Auftritt sorgte erneut für Spekulationen über eine mögliche private Beziehung zwischen dem Tennisstar und der Influencerin. Besonders weil Zverevs langjährige Partnerin Sophia Thomalla nicht in Melbourne anwesend war. Tatsächlich war Caro Daur nicht nur als Zuschauerin bei den Zverev-Matches; in erster Linie begleitete sie ihre Freundin Eva Lys in Australien, was man gut auf ihrem Instagram-Account verfolgen konnte.

Zverev reagiert auf die Gerüchte

Alexander Zverev selbst hat die Beziehungsgerüchte wiederholt zurückgewiesen und betonte: „Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen!“ Boris Becker und Andrea Petkovic sprachen in ihrem Podcast über die Gerüchte. Becker: „Da ist so ’ne blonde Hamburgerin immer da. […] Gibt’s irgendwas, was wir nicht wissen?“ Petkovic: „Kein Kommentar! Ich heiße Peter und Klaus und weiß von nichts. Das müssen die Beteiligten selbst beantworten.“

Zverev & Daur: Warum die Aufmerksamkeit?

Zverev verbringt ein wenig Zeit mit Caro Daur, während seine Freundin Sophia Thomalla mit der RTL-Dating-Show „Are you the one?“ zu tun hatte – so what?! Zverev und Daur sind fast gleich alt, kommen beide aus Hamburg und haben ähnliche Interessen. Caro Daur hat selbst mehr als 15 Jahre Tennis gespielt, sie wurde sogar mal Kreismeisterin: „Mit elf hatte ich drei Tennislehrer und fünfmal die Woche Training.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Daurpower (@daurpower)

2018 besuchte sie, zusammen mit ihrem Vater, erstmals das Turnier in Wimbledon. Für die Welt schrieb sie darüber einen Artikel mit der Überschrift: „Als Kind träumte ich davon, selbst in Wimbledon zu spielen.“ Nun, dafür hat es nicht gereicht, aber immerhin saß sie 2025 beim Wimbledon-Herrenfinale auf der Tribüne. In Roland Garros und bei den US Open war Daur auch schon. Mit dem Besuch der Australian Open 2026 hat sie nun ihren ganz persönlichen „Career-Grand-Slam“ vervollständigt. Außerdem haben Zverev und Daur mit dem Sportartikelhersteller Adidas und dem Krypto-Unternehmen Bitpanda zwei identische Sponsoren – auch das verbindet möglicherweise.

Dass also zwei prominente Hamburger Persönlichkeiten in einem internationalen Kontext wie Australien gemeinsam wahrgenommen werden, sorgt verständlicherweise für ein gewisses öffentliches Interesse. Am Ende ist es eine Mischung aus Prominenz, Beziehungskontext, Ort und Timing, die das Bohei erklärt. Und natürlich spielt auch die Sensationsgier eine Rolle: Zverev und Daur – das ist doch bester Stoff für den Boulevard. Und war Daur nicht auch im April 2025 beim Masters-Turnier in Monte Carlo? Da wohnt doch der Sascha …

Egal! Am besten geht man mit dem Thema so um, wie es die Mutter von Zverev-Freundin Sophia Thomalla macht: Als die Schauspielerin Simone Thomalla auf die Gerüchte angesprochen wurde, sagt sie nur: „Das habe ich nicht mitbekommen. Ich würde aber auch nicht darüber reden.“