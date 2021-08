Washington: Debüt für Rafael Nadal

Dass man Rafael Nadal als Debütant bezeichnet, kommt nach seinen bereits 20 Jahren auf der ATP-Tour eher selten vor. Nun, 2021, im Zuge der Citi Open kann dieser Begriff im Kontext mit Nadal Gebrauch finden.

Text: Joel Walter

Nach der Halbfinalniederlage gegen Djokovic bei den French Open und der darauffolgenden Bekanntgabe einer Fußverletzung, kehrt Nadal mit dem Erstrundenmatch (04.08.21) gegen den US-Amerikaner Jack Sock in Washington DC zurück auf die Tour. Das Match soll gegen 17:00 Uhr deutscher Zeit starten. Es wird auf den Plattformen von Sky Sport 1 und ATP Tennis TV übertragen. In dem direkten Vergleich der zwei Spieler (head to head) liegt Nadal mit 5:0 Siegen klar vorne.

Die Turnierleitung spricht von einem noch nie dagewesenen Interesse an dem Wettbewerb. Nur Minuten nach dem Verkaufsstart der Tickets, müssen diese bereits ausverkauft gewesen sein. Weitere 15.000 Menschen stehen auf der Warteliste. Zurückzuführen sei diese Nachfrage unter anderem auf die Teilnahme Nadals. Der Spanier nutzt den Anlass zur Vorbereitung auf die bevorstehenden US Open (30.08.21 – 12.09.21).

Looking sharp for his debut here on Wednesday night 👀 @RafaelNadal | #CitiOpen pic.twitter.com/57FeeZEPSt

Bereits im Vorfeld der Citi Open freut sich Nadal auf das Turnier und sieht es ebenfalls als sehr speziell an, dieses als Debütant zu bestreiten. Er berichtet auch von „tollen Erinnerungen, Emotionen sowie einer unvergleichbaren Energie, die durch die amerikanischen Fans ins Stadion getragen wird.“ Dass sich sein Spiel durch eine hohe Intensität auszeichnet, sieht er ebenfalls im Zusammenhang mit der Energie der Fans als positiv an.

Zu den vergangenen Siegern des ATP 500er-Turniers zählen namenhafte Spieler wie beispielswiese Nick Kyrgios, Gaël Monfils, Juan Martín del Potro oder auch Alexander (Sascha) Zverev (2017, 2018).

Not the way anyone wants to end a match 😔

Nishioka retires due to injury and @JackSock92 is through to R2 where he'll face Rafa Nadal…#CitiOpen pic.twitter.com/wTRYmKuu3n

