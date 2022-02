Weitere Absagen: Thiem peilt Comeback in Indian Wells an

Köln (SID) – Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem wird frühestens beim Masters in Indian Wells (10. bis 20. März) sein Comeback geben. Aufgrund einer Handgelenksverletzung muss der 28-Jährige seit Juni des vergangenen Jahres aussetzen, am Donnerstag sagte der Österreicher auch für die weiteren anstehenden Turniere in Südamerika ab.

Eigentlich wollte Thiem bereits an den derzeit laufenden Cordoba Open teilnehmen, jedoch stoppten ihn Schmerzen in der Hand. Der ehemalige Weltranglistendritte ist durch seine lange Zwangspause inzwischen auf Platz 37 abgerutscht.

„Es ist nie einfach, nach einer siebenmonatigen Pause in den Wettbewerb zurückzukehren“, erklärte Thiem. „Ich werde dem Rat des Arztes folgen, ein paar Tage pausieren und nächste Woche wieder ins Training einsteigen.“