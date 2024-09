Wer brauchte die meisten Grand-Slam-Titel für die Nummer 1 im Tennis?

Dieser Tennisspieler und diese Tennisspielerin brauchten am meisten Grand-Slam-Titel, um Nummer eins der Welt zu werden

Marcelo Rios benötigte keinen Grand Slam-Titel, um die Nummer eins der Welt zu werden. Der Chilene blieb in seiner Karriere ohne Triumph bei einem Grand Slam-Turnier. Auch Ivan Lendl schaffte es ohne Sieg bei einem Major erstmals an die Spitze der Weltrangliste, gewann dann aber im weiteren Karriereverlauf acht Titel. Im Damentennis gibt es insgesamt sieben Spielerinnen, die ohne einen Grand Slam-Titel an die Spitze der Weltrangliste kamen: Kim Clijsters, Amélie Mauresmo, Jelena Jankovic, Dinara Safina, Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova und Simona Halep. Während Jankovic und Safina in ihrer Karriere ohne Major-Titel blieben und Pliskova weiterhin auf diesen wartet, kamen Clijsters, Mauresmo, Wozniacki und Halep noch zu ihren Erfolgen bei den Grand Slam-Turnieren.

Bei den Herren ist es der Schwede Mats Wilander, der die meisten Grand Slam-Titel benötigte, um erstmals die Nummer eins der Welt zu werden. Nach dem Gewinn der US Open 1988, es war sein siebter und letzter Erfolg bei einem Grand Slam-Turnier, hatte Wilander endlich den Sprung an die Weltranglistenspitze geschafft. John Newcombe (6 Titel) sowie Boris Becker und Rafael Nadal (5 Titel) liegen in dieser Liste hinter Wilander. Bei den Damen brauchte die Australierin Evonne Goolagong fünf Grand Slam-Titel, um Nummer eins zu werden. Allerdings wurde die Damen-Weltrangliste erst im November 1975 eingeführt, als Goolagong bereits fünf ihrer insgesamt sieben Grand Slam-Titel gewonnen hatte. Eine Vergleichbarkeit ist somit schwierig, zumal Goolaagong erst im Jahr 2007 nachträglich wegen Rechenfehlern die Führung in der Weltrangliste zugesprochen wurde. Die eigentliche Erste in dieser Kategorie ist Venus Williams. Die US-Amerikanerin wurde nach ihrem vierten Erfolg bei einem Major erstmals Weltranglistenerste.