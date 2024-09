Wer ist der jüngste Nummer-1-Besieger im Tennis?

Welcher Tennisprofi auf der ATP-Tour war am jüngsten, als er gegen einen aktuellen Weltranglistenersten siegte? tennis MAGAZIN gibt die Antwort.

Das sind die drei jüngsten Tennisprofis mit einem Sieg gegen die Nummer 1 auf der ATP-Tour

Das ATP-Ranking existiert seit August 1973. Viele Jahre hielt Björn Borg den Rekord als jüngster Nummer-eins-Besieger. Der Schwede gewann im November 1973 im Achtelfinale von Stockholm gegen den Rumänen Ilie Nastase, dem ersten Weltranglistenersten auf der ATP-Tour. Borg war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre und 150 Tage alt.

Noch einige Tage jünger war Michael Chang bei seinem Sensationserfolg bei den French Open 1989 gegen die Nummer eins der Welt. Der US-Amerikaner, 17 Jahre und 96 Tage alt, besiegte Ivan Lendl im Achtelfinale in einem denkwürdigen Fünfsatzmatch. Chang drehte dabei einen 0:2-Satzrückstand. Im fünften Satz konnte er sich vor Krämpfen kaum auf den Beinen halten. Sein Aufschlag von unten gegen den völlig perplexen Lendl ist eine der bekanntesten Szenen der Tennisgeschichte. Chang triumphierte wenige Tage später in Paris und ist bis heute zudem auch der jüngste Grand Slam-Sieger im Herrentennis. Auf Platz drei der jüngsten Nummer-eins-Besieger liegt Rafael Nadal. Der Spanier siegte im Alter von 17 Jahren und 292 Tagen gegen Roger Federer beim ATP-Turnier in Miami im Jahr 2004.