Wer is Arthur Gea? 10 Fakten über den jungen Franzosen

Hintergrund

Arthur Gea kommt aus Velleron in Frankreich, einem Ort an der Côte d’Azur. Er ist 21 Jahre alt und lebt heute in Paris. Schon als kleines Kind begann er mit dem Tennissport, weil seine Eltern diesen Sport mochten. Arthur Gea hatte ebenfalls schnell Spaß am Tennis.

Training

Arthur Gea trainierte im nationalen Trainingszentrum des französischen Tennisverbandes in Paris. Von seinem siebten bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr war er an der Alain Barrère Academy in Le Pontet. Seit 2026 wird er von dem Österreicher Gerald Melzer als Trainer begleitet. Melzer war früher selbst unter den besten 100 Tennisspielern der Welt.

Jugendkarriere

Im Jahr 2023 stand Gea auf dem achten Platz der Jugendweltrangliste. Außerdem erreichte er das Halbfinale der Junioren bei den US Open und das Junioren-Doppelfinale in Wimbledon mit seinem Partner Branko Djuric. Mit dem französischen U16-Nationalteam wurde er 2021 beim Junior Davis Cup Vize-Weltmeister.

Karriere bei den Profis

Sein Debüt auf der ATP-Tour gab Gea 2025 beim Turnier in Marseille, wo er in der ersten Runde ausschied. Er gewann bereits mehrere Turniere auf der ITF-Tour. Sein größter Erfolg war der Sieg beim ATP Challenger-Turnier in Nouméa Anfang 2026. 2025 schaffte er es erstmals in die Top 300 der Weltrangliste, 2026 sogar in die Top 200. Aktuell steht er auf Rang 198.

Spielstil

Arthur Gea spielt sehr offensiv. Sein Aufschlag ist besonders stark, wodurch er oft schnelle Punkte gewinnt. Er ist Rechtshänder und spielt mit ordentlich Zug im Arm. Am erfolgreichsten ist er auf Hartplatz.

Hobbies

In seiner Freizeit trainiert Gea viel, um sich weiter zu verbessern. Er trifft sich aber auch gerne mit Freunden. Manchmal spielt er Padel oder geht angeln, um sich zu entspannen.

Verletzung vor der Saison

Vor Beginn der neuen Saison hatte Gea eine Verletzung am Sprunggelenk. Dadurch konnte er sich nicht optimal vorbereiten. Seinen guten Start in die Saison 2026 beeinträchtige das aber nicht.

Australian Open Qualifikation

Bei den Australian Open spielte Gea eine starke Qualifikation. Er gewann alle drei Spiele ohne Satzverlust und verlor insgesamt nur 14 Spiele in drei Matches. Dadurch schaffte er es ins erstmals in ein Grand Slam-Hauptfeld.

Aktuelles Turnier

Gea steht nun in der zweiten Runde der Australian Open. In der ersten Runde besiegte er Jiří Lehečka, die Nummer 19 der Weltrangliste, klar in drei Sätzen. Dieser Sieg war eine große Überraschung für die komplette Tenniswelt. In der nächsten Runde trifft er auf Stan Wawrinka, einen dreifachen Grand-Slam-Sieger, der zwar schon älter ist, aber den er natürlich nicht unterschätzen wird.

Seine Ziele

Nach seinem guten Start in die neue Saison will Arthur Gea 2026 in die Top 100 der Weltrangliste kommen. Außerdem will es mindestens die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichen. Dieser Traum könnte jetzt in Melbourne schon wahr werden, wenn er das Match gegen Stan Wawrinka gewinnt.