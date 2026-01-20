Casper Ruud bei den Australian Open: „Wenn die Wehen einsetzen, bin ich weg!“

Casper Ruud steht zwar in der zweiten Runde der Australian Open, doch gedanklich beschäftigt ihn ein anderes Thema: Er wird bald Vater.

Als einer der bekanntesten Sportler Norwegens gehört Casper Ruud zwar zu den Promis in seiner Heimat. Die Hochzeit aber mit seiner Partnerin Maria Calligani war alles andere als pompös. Norwegische Medien beschrieben sie so: „Es gab keinen roten Teppich. Keine Instagram-Stories. Nur ein grauer Morgen im Zentrum von Oslo und zwei Menschen, die Mitte Dezember zueinander ‚Ja‘ gesagt haben.“

Ruud und Calligani ließen sich im engsten Familienkreis im Rathaus von Oslo trauen. Bekannt wurde diese Nachricht auch erst ein paar Wochen später. Eine derartige Zurückhaltung wünscht man sich bei so vielen Personen des öffentlichen Lebens. Für Casper Ruud ist das kein großes Ding: So ist er eben. Wobei: Eine große Hochzeitsfeier wird es irgendwann noch geben – nach der Geburt seines ersten Kindes.

Casper Ruud: „Das wird mein Leben verändern“

Im September 2025 wurde öffentlich, dass Ruud und Calligani 2026 Eltern werden würden. Als tennis MAGAZIN mit Ruud kurz vor Weihnachten sprach, sagte er: „Vater zu werden wird mein Leben mehr verändern als meine Karriere, und das ist gut so. Tennis ist mir nach wie vor sehr wichtig, aber Vater zu werden relativiert alles auf eine tiefere Art und Weise. Ich glaube, dass es mich sowohl auf als auch außerhalb des Platzes ruhiger und ausgeglichener machen kann.“ Man könnte nun entgegnen: Noch ruhiger und ausgeglichener? Ruud ist jedenfalls nicht gerade bekannt für seine emotionalen Ausbrüche auf dem Court.

A great storyline to follow this Australian Open… Soon-to-be-dad Casper Ruud playing for ‚as long as he can‘ knowing he’ll jump on a plane if wife Maria goes into labor 👶 In 2016, Andy Murray was in the same situation and made the final – welcoming his child one week later! pic.twitter.com/7yhodibgPU — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 19, 2026

In die Australian Open 2026 startete er sicher und schlug den Italiener Mattia Bellucci 6:1, 6:2, 6:4. Nächster Gegner ist nun der Spanier Jaume Munar, der einen anstrengenden Comeback-Sieg in fünf Sätzen hinter sich hat. Als er nach dem Match auf die bevorstehende Geburt angesprochen wurde, antwortete er: „Wenn Maria anruft und die Wehen eingesetzt haben, bin ich wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr hier. Es gibt mehr im Leben als Tennis, aber ich bleibe so lange, wie ich kann – und wie Maria es zulässt.“

Macht Ruud den Murray?

Das erinnert stark an Andy Murray 2016, der ebenfalls in Melbourne quasi auf Abruf antrat, weil seine Frau, Kim Sears, das erste gemeinsame Kind erwartete. Murray stieß dann bis ins Finale vor, das er glatt gegen Novak Djokovic verlor. „Wenn ich sage, dass dies eine ziemlich turbulente Zeit für mich in Melbourne ist, wäre das wohl eine gewisse Untertreibung“, sagte Murray damals über seinen Turnierverlauf. Gut eine Woche nach dem Finale kam dann Tochter Sophia am 7. Februar 2016 zur Welt.

Ob es bei Casper Ruud ähnlich „rund“ läuft, wird sich zeigen. „Ich muss Maria danken, dass sie mich überhaupt hat fahren lassen“, betonte Ruud nach seinem Auftaktsieg in Melbourne. „Außer wenn ich ein Match spiele, bleibt das Telefon rund um die Uhr an, für den Fall, dass sie anruft. Wenn ich auf dem Platz stehe, bin ich aber voll fokussiert.“ Sein Zweitrunden-Match gegen Munar wird am Donnerstag stattfinden.