Wimbledon: Auch Match von Niemeier abgesagt

Wegen der Verspätungen durch die Regenunterbrechungen sind in Wimbledon am Mittwoch zahlreiche spät angesetzte Matches abgesagt worden. Davon betroffen ist nach dem Nürnberger Maximilian Marterer (Zweitrundenmatch gegen Michael Mmoh/USA) auch die Dortmunderin Jule Niemeier. Ihre Gegnerin in der ersten Runde ist die an Nummer 16 gesetzte French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien.