Wimbledon: Krawietz/Pütz im Viertelfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den 136. All England Championships in Wimbledon das Viertelfinale im Doppel erreicht. Das an Nummer zehn gesetzte deutsche Duo besiegte die fünf Positionen höher eingestufte mexikanisch-französische Kombination Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin 6:4, 3:6, 6:3.

Nächste Gegner von Krawietz/Pütz sind die an Nummer 13 gesetzten Jamie Murray/Michael Venus (Großbritannien/Neuseeland).