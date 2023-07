Wimbledon: Laura Siegemund im Doppel-Viertelfinale

Laura Siegemund steht zusammen mit Doppelpartnerin Vera Zvonareva im Viertelfinale von Wimbledon 2023.

Laura Siegemund ist sowohl im Einzel als auch im Doppel bzw. Mixed besonders auf Grand Slam-Ebene in den vergangenen Jahren erfolgreich. Im Einzel war ihr größter Erfolg bei den Majors der Einzug ins Viertelfinale von Paris 2020. Auch wenn es für ein besseres Ergebnis auf Grand Slam-Ebene im Einzel noch nicht reichte, stellte die Deutsche ihre Teamfähigkeit bereits 2016 unter Beweis. Damals gewann sie an der Seite des kroatischen Doppelspezialisten Mate Pavic ihren ersten Grand Slam-Titel im Mixed bei den US Open. Bei den US Open 2020 konnte Siegemund ihren größten Triumph einfahren. Im Doppelwettbewerb gewann sie zusammen mit Vera Zvonareva das Grand-Slam-Turnier. Nach zwei weiteren WTA Titeln trennten sich die beiden zwischenzeitlich.

Für das diesjährige Wimbledon-Turnier haben sie aber wieder zusammen gefunden. Vera Zvonareva, die mittlerweile 38 Jahre alt ist, war früher eine Weltklasse Einzelspielerin. Zwei Finalteilnahmen bei Grand-Slam-Turnieren und den zweiten Platz in der Weltrangliste waren die Höhepunkte ihrer Karriere. Mittlerweile konzentriert sie sich auf Doppel. Drei Grand-Slam-Titel im Doppel und zwei im Mixed darf sie sich Eigen nennen.

Watching the doubles with Coco Gauff & Jessica Pergula vs Siegemund & Zvonareva is seriously the most nerve racking match I’ve ever witnessed #WIMBLEDON pic.twitter.com/qz59GAR3yo — I AM LILLY 🇬🇭 (@IamLassig) July 11, 2023

Drei Runden hat das Duo nun bereits in Wimbledon 2023 überstanden. In der zweiten Runde profitierten sie von einem Walkover. Etwas überraschend eliminierten sie dann im Achtelfinale das an Nummer zwei gesetzte Doppel Jessica Pegula und Coco Gauff glatt in zwei Sätzen, Im Viertelfinale treffen sie nun auf Marie Bouzkova und Sara Sorribes Tormo.