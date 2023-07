Wimbledon: Swiatek gewinnt Auftaktmatch

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat bei den 136. All England Championships ohne große Probleme ihr Auftaktmatch gewonnen. Beim 6:1, 6:3 gegen Zhu Lin aus China wurde die Polin nur vom Regen aufgehalten: In der Zwangspause wurde das Dach über Court 1 geschlossen.

In der vergangenen Woche hatte die dreimalige French-Open-Siegerin wegen Unwohlsein noch ihre Halbfinalteilnahme beim Turnier in Bad Homburg abgesagt. In Wimbledon ist die 22-Jährige bislang nicht über das Achtelfinale hinausgekommen.