Wimbledon: Friedsam scheitert zum Auftakt

Anna-Lena Friedsam ist bei den 136. All England Championships in Wimbledon als erste der zehn deutschen Profis ausgeschieden. Zum Auftakt des ersten Turniertags unterlag die 29-Jährige der Amerikanerin Alycia Parks (22) in zähen 1:41 Stunden 4:6, 3:6. Es war im vierten Duell mit der aktuellen Nummer 51 der Weltrangliste ihre vierte Niederlage.

In dem weitgehend ausgeglichen Match auf mäßigem Niveau kassierte die im Ranking auf Rang 87 geführte Friedsam, die bereits 2016 die dritte Runde im All England Club erreicht hatte, zunächst im ersten Satz das vorentscheidende Break zum 3:5. Kurze Zeit später verlor sie im ersten Spiel des zweiten Durchgangs ihr Service, ebenso zum Matchverlust.

Die drei anderen deutschen Frauen greifen wie Alexander Zverev erst am Dienstag in das Turnier ein. Dabei trifft Tatjana Maria, die im Vorjahr das Halbfinale erreicht hatte, auf Sorana Cristea, die letztjährige Viertelfinalistin Jule Niemeier auf French-Open-Finalistin Karolina Muchova (Tschechien). Tamara Korpatsch, die als „lucky loser“ ins Hauptfeld gerückt war, spielt gegen die kanadische Qualifikantin Carol Zhao.