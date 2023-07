Preisgeld Wimbledon 2023: Das verdienen Djokovic & Co.

Preisgeld Wimbledon 2023: Vom 3. bis 16. Juli findet das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen in Wimbledon 2023 statt. Hier lest ihr alle Infos darüber, wie viel Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek & Co. in London verdienen.

Preisgeld Wimbledon 2023: Einzel

In diesem Jahr werden insgesamt 52,3 Millionen Euro Preisgeld in Wimbledon ausgeschüttet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 11,2 Prozent. Damen und Herren erhalten bei allen vier Grand Slam-Turnieren die gleiche Gewinnsumme. Die Sieger werden 2023 mit circa 2,75 Millionen Euro vergütet, Finalisten erhalten knapp die Hälfte, 1,37 Millionen Euro.

Der Anstieg ist besonders in den ersten Runden zu sehen. Auch in der Qualifikation gibt es eine Steigerung von 14,5 Prozent.

Runde 2023 2022 2021 2019 Sieger 2.750.000 2.324.391 1.983.346 2.637.628 Finalist 1.370.000 1.220.305 1.050.000 1.318.814 Halbfinale 701.712 621.774 542.500 659.968 Viertelfinale 397.000 360.280 350.000 321.984 Achtelfinale 242.000 220.817 211.168 197.541 Dritte Runde 153.000 139.463 134.167 124.585 Zweite Runde 99.000 90.651 87.500 80.812 Erste Runde 64.000 58.109 56.000 50.507

Preisgeld Wimbledon 2023: Doppel

Im Doppel erhalten die Sieger 698.460 Euro pro Team.

Runde Preisgeld in GBP Preisgeld in Euro % Anstieg zu 2022 Sieger 600.000 698.460 11.1 % Finalisten 300.000 349.230 11.1 % Halbfinale 150.000 174.615 11.1 % Viertelfinale 75.000 87.307 11.9 % 3. Runde 36.250 42.198 9,8 % 2. Runde 22.000 25.610 10,0 % 1. Runde 13.750 16.000 10,0 %

Preisgeld Wimbledon 2023: Mixed

Mixed-Sieger werden mit 149.000 Euro vergütet.