Wimbledon-Titelverteidigerin Simona Halep startet bei Bad Homburg Open

Reichlich Wimbledonflair im historischen Kurpark: Die aktuelle Nummer 3 der Weltrangliste und Wimbledon-Titelverteidigerin Simona Halep wird bei der Premiere der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers vom 20. bis 26. Juni 2021 am Start sein. Die 29-jährige Rumänin und zweifache Grand Slam-Siegerin akzeptierte eine Top-20-Wildcard und ist damit nach Turnierbotschafterin Angelique Kerber und Petra Kvitova (Tschechien) die dritte Wimbledonsiegerin im 32er Draw der neuen WTA 250 Rasenveranstaltung.

Excited to share this news 😊 See you there @badhomburgopen pic.twitter.com/gooB6AEi6D — Simona Halep (@Simona_Halep) June 8, 2021

„Ich freue mich darauf, bei diesem Event an geschichtsträchtiger Stätte dabei zu sein, mich dort auf Wimbledon vorzubereiten – und auch wieder Zuschauer auf der Tribüne zu sehen“, sagte die Weltranglistendritte Simona Halep, die im Juli 2019 auf dem Heiligen Rasen ihre ganz persönliche Sternstunde erlebt hatte. Damals gewann sie das Wimbledon-Finale gegen Serena Williams (USA) mit 6:2, 6:2 und trug sich durch den Sieg an der Church Road in die Geschichtsbücher ein. Die aus Constanta stammende Halep, die bei allen Turnieren weltweit auf ihre treuen Anhänger zählen kann, stand bislang insgesamt 64 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. 2018 hatte sich die 1,68 m große Powerspielerin bei den French Open in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Auf ihre Teilnahme am bedeutendsten Sandplatzturnier der Welt hatte Halep in diesem Jahr wegen einer Wadenverletzung verzichten müssen.

Alle Tickets für die Bad Homburg Open 2021 innerhalb von einer Stunde vergriffen

Aufgrund der großen Nachfrage waren alle verfügbaren Tickets nach Öffnung des Buchungssystems am heutigen Dienstag, 8. Juni innerhalb von einer Stunde vergriffen. Karteninhaber aus dem vergangenen Jahr hatten die Möglichkeit, ihre bestehende Reservierung auf die begrenzten Tribünenkapazitäten der diesjährigen Premiere der Bad Homburg Open 2021 presented by Engel & Völkers umbuchen zu lassen. Da aufgrund der geltenden Hygiene-Bestimmungen nur eine begrenzte Anzahl an Tribünenbesuchern zugelassen sind, bitten wir vielmals um Verständnis, dass nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden konnten.

Key Facts Bad Homburg Open presentd by Engel & Völkers

Datum: 20. bis 26. Juni 2021

Kategorie: WTA 250 Event

Preisgeld: 235,238 Dollar

Teilnehmerfeld: 32 Spielerinnen (Einzel), 16 Paare (Doppel)

Anlage: TC Bad Homburg

Turnierdirektor: Dr. Aljoscha Thron

Veranstalter: Perfect Match GmbH, AK Management GmbH

Eigentümer: All England Lawn Tennis and Croquet Club