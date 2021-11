WTA-Finals: „Maestra“ Muguruza erste spanische Siegerin

Guadalajara (SID) – Die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Garbine Muguruza hat als erste Spanierin das WTA-Saisonfinale gewonnen. Die 28-Jährige setzte sich in Guadalajara/Mexiko gegen die Estin Anett Kontaveit mit 6:3, 7:5 durch.

„Ich bin einfach nur glücklich, dass ich mir aufs Neue bewiesen habe, dass ich die Beste sein kann, die Maestra, wie man auf Spanisch sagt“, meinte die ehemalige Weltranglisten-Erste. Sie wird das Jahr wohl als drittbeste Tennisspielerin der Welt beenden.

The first Spaniard to win the @WTAFinals 🙌

🇪🇸 @GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy 🏆 pic.twitter.com/0VNofMRosv

