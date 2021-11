WTA Finals: Topgesetzte Sabalenka verpasst Halbfinale

Guadalajara (SID) – Die topgesetzte Aryna Sabalenka ist beim WTA-Saisonfinale bereits in der Gruppenphase gescheitert. Die Belarussin verlor ihr Abschlussmatch in der Gruppe A gegen die griechischen Debütantin Maria Sakkari mit 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6 und belegte mit nur einem Sieg Platz drei. Sakkari, die sich Platz zwei sicherte, trifft in der Vorschlussrunde auf die Estin Anett Kontaveit.

Im zweiten Halbfinale spielt die Indian-Wells-Siegerin Paula Badosa im spanischen Duell gegen die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Garbine Muguruza um den Finaleinzug beim Turnier in Guadalajara/Mexiko.