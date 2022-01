WTA-Tour in Deutschland ab sofort bei Tennis Channel International

Die WTA-Tour hat in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden ein neues Zuhause. Fans von Angelique Kerber, Ashleigh Barty, Naomi Osaka und den Topstars der Tour können alle 250er-, 500er- und 1000er-Turniere und die WTA-Finals ab sofort live auf dem Tennis Channel verfolgen. Die Tour ist mit dem WTA-500er in Adelaide bereits am 3. Januar in das Jahr 2022 gestartet.

„Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit der WTA auf die Region D-A-CH und die Niederlande auszuweiten. So fügen wir der immer größer werdenden Gruppe von Ländern außerhalb der USA neue hinzu. Fans können dann unsere speziellen regionalen Tenniskanäle sehen“, sagte Ken Solomon, Präsident von Tennis Channel. „Seit der Gründung des Senders vor fast zwei Jahrzehnten haben wir uns immer auf eine globale Expansion vorbereitet. Wir haben mit der WTA und Entscheidungsträgern im Tennis zusammengearbeitet, um die These zu prüfen, dass der Sport besser konkurriert, wenn eine Reihe von gleichnamigen Medienplattformen den Fans ermöglicht den Sport so zu verfolgen, wie er rund um den Planeten an jedem Tag des Jahres gespielt wird. Wir haben den Sport auf dem hart umkämpften amerikanischen Markt gemeinsam weiterentwickelt. Nun freuen wir uns darauf, dieses Modell auf andere Länder zu übertragen“, so Solomon weiter.

WTA freut sich auf neue Zusammenarbeit

Tennis Channel und die WTA haben bereits eine langjährige Medienpartnerschaft. Der Sender hat seit seinem Debüt im Mai 2003 jedes Jahr Frauentennis übertragen. Seit 2019 sind der TV-Sender und seine in den USA ansässige Streaming-Plattform Tennis Channel Plus die exklusive Heimat der WTA-Tour für amerikanische Tennisfans. Dabei stellt Tennis Channel den Zuschauern nicht nur mehr Live- und On-Demand-Damentennis als je zuvor zur Verfügung. Sondern hebt die großartigen Athletinnen auch mit Streaming-Kanälen hervor, die einzelnen Spielerinnen gewidmet sind. Es gibt z.B. einen Serena-Williams-Kanal mit archivierten Matches von ihr.

Die Plattform unterstützt die Athletinnen dabei, ihr Profil zu schärfen und ihren Interessen abseits des Tennisplatzes nachzugehen. WTA-Spielerinnen treten jedes Jahr in digitalen Serien wie „My Tennis Life” auf. Sie interagieren mit den Zuschauern on air, online und über soziale Medien. Seit Jahren nimmt der Sender auch aktive Spielerinnen, die sich von einer Verletzung erholen, als Analystinnen und Interviewerinnen in sein On-Air-Team auf. Unter anderem trat bereits Sabine Lisicki in diese Position. Jetzt bauen die WTA und Tennis Channel dieses Angebot auch in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden aus.

„Der WTA ist in der Zusammenarbeit mit dem Tennis Channel gelungen, die Marken der Spielerinnen, der Turniere und der Tour selbst in den USA zu stärken. Somit brachte sie den Sport auf allen Medienplattformen voran“, sagte Micky Lawler, Präsident der WTA. „Die Aufmerksamkeit für unsere Weltklasse-Athletinnen war sowohl in den USA als auch auf der ganzen Welt noch nie so groß wie heute. Dies ist die Chance für uns, das, was wir in den USA geschaffen haben, auf weiteren Märkten zu nutzen. Wir freuen uns, dass bestehende und neue Fans in diesen Ländern endlich in der Lage sein werden, jedes WTA-Match auf ihren eigenen regionalen Sendern des Tennis Channels zu verfolgen.“

Die Fakten:

Deutsche Tennis-Fans können Angelique Kerber, Ashleigh Barty, Naomi Osaka und alle weiteren Top-Stars der WTA live und exklusiv bei Tennis Channel International verfolgen

Streaming-Plattform zeigt alle Turniere (250er, 500er, 1000er, WTA-Finals) der WTA-Tour

Tennis Channel will europäischen Tennis-Markt weiter erobern. Mehrjährige Vereinbarung macht regionale Kanäle des Tennis Channel zur Heimat der WTA in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden

Kostengünstige Abos für Tennisfans. Die WTA-Tour und das komplette Programm des Tennis Channels gibt es für 2,49 Euro pro Monat (jederzeit kündbar)

24/7 Damentennis und mehr streamen Tennis Channel International streamt alle Turniere der WTA-Tour live. Die etwa 800 Matches pro Jahr sind über den digitalen Abonnementdienst – sowie Live-Matches auf Tennis Channel Deutschland, seinem FAST-Kanal auf Samsung TV Plus und anderen Kanälen zu sehen. Zudem plant Tennis Channel eine Ausweitung auf weitere Streaming-Plattformen. Für den regionalen deutschen Tennis Channel besteht einen Partnerschaft mit dem Deutschen Tennis Bund. Tennisfans können ein Abonnement für nur 2,49€ pro Monat abschließen. Ob am Arbeitsplatz, im Homeoffice oder auf dem eigenen Sofa mit Freunden – unter tennischannel.app – ist Live-Tennis aus aller Welt nur einen Klick entfernt. Ob auf iOS und Android-Mobilgeräten, Tablets, FireTV und ausgewählten Smart TVs, Tennis Channel ist digital fast überall verfügbar. Das Angebot ist jederzeit kündbar. Spiel- und Übertragungsbeginn ist der 3. Januar 2022. Neben der WTA-Tour hat Tennis Channel sein Angebot seit dem Launch in Deutschland seit April 2020 kontinuierlich ausgebaut. Tennisfans können weitere Live-Spiele, wie zum Beispiel die Tennis-Bundesliga, hunderte Stunden Spiele, spannende Features, preisgekrönte Dokumentarfilme und exklusive Originalserien streamen. „Die Resonanz, die Tennis Channel seit dem Launch in 2020 von den Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten hat, hat unsere Erwartungen übertroffen. Sie hat gezeigt, wie groß die Nachfrage auf regionales und weltweites Tennis ist. Dies hat es uns ermöglicht, unseren Service seit dem Start stark zu erweitern“, sagte Andy Reif, Senior Vice President, Tennis Channel International. „Wir sind stolz darauf, die mediale Heimat des Damentennis in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden zu sein. Unsere Partnerschaft mit der WTA ist ein Beweis dafür, was wir in weniger als zwei Jahren erreicht haben. Wir gehen davon aus, dass die Tennisfans hierzulande die Berichterstattung von Tennis Channel genauso genießen werden, wie es die Zuschauer in den USA seit vielen Jahren tun. Wir freuen uns darauf, neue Tennis Channels zu unseren tennisbegeisterten Fans zu bringen – und neue Fans zu gewinnen – in anderen Gebieten rund um den Globus.“